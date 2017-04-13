В Москве ежегодно строятся около 50 новых парков

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Около 50 новых благоустроенных парков появятся в Москве в 2017 году, такую тенденцию столичные власти стараются поддерживать ежегодно, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"В целом по городу будет построено в этом году около 50 народных парков, это такое "стахановское движение" в городе — по полсотни парков каждый год. Это очень непросто: найти для парка площадку, построить ее, но мы стараемся 40 — 50 парков каждый год добавлять в Москве", — сказал Собянин в четверг в эфире ТВЦ.

Как рассказал мэр, каждый новый парк создается с учетом мнения жителей районов.

"Смотрим, где есть пустыри, неухоженное пространство, находим инвесторов. Половина финансируется за счет города, другая половина за счет инвесторов, создаем такие парки", — добавил мэр.