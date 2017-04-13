Школьники представили свои работы на конференции "Инженеры будущего"

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В МГТУ имени Н.Э.Баумана прошла вторая городская научно-практическая конференция "Инженеры будущего", сообщается на официальном сайте Мэра Москвы. На ней были представлены работы учеников и педагогов, подготовленные в рамках проекта "Инженерный класс в московской школе".

Школьники 7-11-х классов представили около 400 проектов и исследований в прикладной физике, энергетике, бионике, машиностроению, робототехнике, микроэлектронике, дизайну, информационным технологиям и другим направлениям инженерии. Работы в рамках восьми секций конференции оценивали 112 экспертов — преподавателей университетов, участвующих в проекте, и сотрудников Московского городского методического центра.

В конференции приняли участие более 2 тыс. человек. Для руководителей школ работали стенды вузов, инженеры и ученые провели более 30 мастер-классов.

Проект "Инженерный класс в московской школе" запущен 1 сентября 2015 года. Он координирует работу школ, технических вузов, центров инновационного творчества и высокотехнологичных предприятий. Благодаря проекту ученики знакомятся с инженерными профессиями и получают предпрофессиональную подготовку.