Все последующие решения ЕСПЧ будут не в пользу России, считает политолог

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Все последующие решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) будут не в пользу России, считает политолог Александр Асафов.

Иск в ЕСПЧ был подан представителями 409 граждан РФ. Заявители отмечали, что в отношении теракта в Беслане властями "не было проведено эффективного расследования этих событий".

"Думаю, что все последующие решения ЕСПЧ, будь то сбитый над Донбассом Boeing, жертвы обстрелов в Донецке, иск Украины по поводу Крыма, будут выноситься не в пользу России, исходя из политических соображений. Решений, связанных с Россией, выносится достаточно много, и большая часть влечёт для нашей страны обвинения и штрафы", — сказал Асафов РИА Новости.

По его мнению, ЕСПЧ является крайне политизированным инструментом давления на Россию.

"Не думаю, что он по существу рассматривает дела, он выполняет определённые политические заказы", — полагает политолог.

Он также напомнил про теракт в США 11 сентября 2001 года, который стал испытанием для американских спецслужб так же, как события в Беслане для российских.

"Я не припомню исков к США, правительству этой страны и спецслужбам, что они не оказали помощь людям, которые выпрыгивали с этажей. Не было такого ажиотажа вокруг этого, а жертв там было очень много", — добавил эксперт.