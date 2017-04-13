В Москве впервые пройдет Инновационный педсовет учителей школ и экспертов

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Москве 18 апреля впервые пройдет Инновационный педсовет, сообщает официальный портал мэра и Правительства Москвы. Педагоги школ и эксперты обсудят перспективные направления развития профессий, требования к будущим специалистам и способы приобретения школьниками необходимых знаний и умений.

В четырех московских школах будут работать секции, посвященные новым технологиям в профориентации, использованию информационной инфраструктуры Москвы школами, а также сотрудничеству учебных заведений и предприятий в сфере инноваций.

В рамках секции "Профессии будущей Москвы", которая пройдет в школе № 1253, участникам представят исследование о новых профессиях, основанное на анализе современных трендов развития технологий, и интервью с представителями высокотехнологичных компаний Москвы. Также гости обсудят требования к специалистам и особенности профессий, которые возникают на пересечении различных сфер.

На секции "Новые технологии в профориентации" в гимназии № 1529 обсудят методику профориентационной работы в школе и современные инструменты, помогающие в выборе профессии, а также поделятся опытом в области дополнительного обучения и подготовки кадров.

В школе № 1259 состоится секция "Форматы сотрудничества школ и предприятий города в сфере инноваций и высоких технологий", где представят лучшие практики по отбору и поддержке талантливых школьников, дополнительному обучению и профориентации, непрерывной подготовке кадров.

На секции "Возможности использования инновационной инфраструктуры Москвы школами города" в школе № 2054 представители школ и центров молодежного инновационного творчества обсудят форматы возможного сотрудничества учащихся с предприятиями в сфере высоких технологий.