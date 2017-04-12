Роскомнадзор сообщил, что принял меры воздействия на Первый канал

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. В Роскомнадзоре сообщили, что в отношении Первого канала приняты адекватные меры административного воздействия в связи с выходом в эфир нескольких выпусков программы "Пусть говорят", касающихся несовершеннолетней Дианы Шурыгиной.

"В соответствии с действующим законодательством приняты адекватные меры административного воздействия (в отношении Первого канала)", — сообщили в пресс-службе ведомства, не уточнив, о каких именно мерах идет речь.

Комментарий Первого канала агентству получить пока не удалось.

Диана Шурыгина – 17-летняя жительница Ульяновска, которая стала известна после участия в программе "Первого канала" "Пусть говорят". Девушка заявила, что стала жертвой изнасилования совершеннолетним Сергеем Семеновым, который был приговорен судом к 8 годам лишения свободы (позднее срок был сокращен до 3 лет и 3 месяцев). Однако появление девушки в эфире телеканала вызвало в обществе бурную дискуссию о виновности или невиновности молодого человека. С начала года вышло уже пять эфиров "Пусть говорят" с участием Дианы Шурыгиной. А первый выпуск, от 31 января, набрал рекордные 13 миллионов просмотров на YouTube.