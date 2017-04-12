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Общество

Представитель Усманова уличил Навального в склонности ко лжи

18:4312.04.2017
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Алексей Навальный. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Миллиардер Алишер Усманов, информация по сделкам которого фигурировала в фильме Алексея Навального о премьер-министре России, считает, что он невнимательно читает документы.

Алишер Усманов. Архивное фото
© РИА Новости. Дмитрий Астахов
Усманов отверг обвинения Навального в коррупции и назвал их ложью

Навальный ранее разместил на своем канале в YouTube фильм, в котором утверждается, что Дмитрий Медведев при помощи некоммерческих фондов якобы обзавелся разнообразным имуществом. В фильме также утверждается, что Усманов подарил фонду, якобы подконтрольному Медведеву, участок с особняком.

Ранее Усманов отверг обвинения Навального в коррупции, назвав их ложью. По словам миллиардера, договор из фильма о Медведеве был частью сделки по другому участку. В интервью "Ведомостям" миллиардер пояснил, что изначально купил его для своей сестры, однако она не захотела там жить.

Политик Алексей Навальный. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Одиноков
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По словам бизнесмена, он давно искал возможность расширить свой участок, поэтому, когда узнал, что фонд "Соцгоспроект" планирует реализовать девелоперский проект на границе с ним, предложил обменять их участок – 12 гектаров – на участок своей сестры с готовым домом. "Фонд уступил мне огромный участок (12 гектаров на Рублевке) по номинальной цене, а я передал в "Соцгоспроект" участок и дом сестры и достроил его, как и обещал", — сказал Усманов.

При этом миллиардер заявил, что Навальный перешел "красную линию", обвиняя его в преступлении. Представитель бизнесмена отметил, что миллиардер подаст на оппозиционера в суд и напишет заявление в правоохранительные органы.

В среду Навальный заявил, что эта сделка не имеет никакого отношения к информации, которую он излагает в своем фильме. По его мнению, бизнесмен купил землю у двух коммерческих компаний, а участок с домом подарил фонду "Соцгоспроект". По заявлению оппозиционера, между этими двумя сделками нет ничего общего.

Основатель USM Holdings Алишер Усманов. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Вильф
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"Господин Навальный очень любит публиковать красивые картинки и топографические снимки, но очень невнимательно читает документы. В очередной раз он показывает свою некомпетентность и склонность ко лжи, а может просто проблемы со зрением", — говорится в заявлении пресс-службы Алишера Усманова.

"В действительности, указанный участок в 12 гектаров находился в собственности у "Группы Ист Инвест", с которой у "Соцгоспроекта" было соглашение о совместном освоении участка в Успенском… По условиям соглашения, "Группа Ист Инвест" должна была предоставить участок, а фонд "Соцгоспроект" – финансирование. Отсюда наличие в той сделке нескольких этапов и несколько сторон. Если господин Навальный располагает другими "открытиями", у него будет отличная возможность представить их в суде", — отмечается в заявлении.

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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Вадим Бирюков
"В фильме также утверждается, что Усманов подарил фонду, якобы подконтрольному Медведеву, участок с особняком."

Е-н Усманов считает, что предположение о том, что он сделал подарок подконтрольному Медведеву фонду оскорбляет его достоинство?
18:53
12.04.2017
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