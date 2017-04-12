Представитель Усманова уличил Навального в склонности ко лжи

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Миллиардер Алишер Усманов, информация по сделкам которого фигурировала в фильме Алексея Навального о премьер-министре России, считает, что он невнимательно читает документы.

Навальный ранее разместил на своем канале в YouTube фильм, в котором утверждается, что Дмитрий Медведев при помощи некоммерческих фондов якобы обзавелся разнообразным имуществом. В фильме также утверждается, что Усманов подарил фонду, якобы подконтрольному Медведеву, участок с особняком.

Ранее Усманов отверг обвинения Навального в коррупции, назвав их ложью. По словам миллиардера, договор из фильма о Медведеве был частью сделки по другому участку. В интервью "Ведомостям" миллиардер пояснил, что изначально купил его для своей сестры, однако она не захотела там жить.

По словам бизнесмена, он давно искал возможность расширить свой участок, поэтому, когда узнал, что фонд "Соцгоспроект" планирует реализовать девелоперский проект на границе с ним, предложил обменять их участок – 12 гектаров – на участок своей сестры с готовым домом. "Фонд уступил мне огромный участок (12 гектаров на Рублевке) по номинальной цене, а я передал в "Соцгоспроект" участок и дом сестры и достроил его, как и обещал", — сказал Усманов.

При этом миллиардер заявил, что Навальный перешел "красную линию", обвиняя его в преступлении. Представитель бизнесмена отметил, что миллиардер подаст на оппозиционера в суд и напишет заявление в правоохранительные органы.

В среду Навальный заявил, что эта сделка не имеет никакого отношения к информации, которую он излагает в своем фильме. По его мнению, бизнесмен купил землю у двух коммерческих компаний, а участок с домом подарил фонду "Соцгоспроект". По заявлению оппозиционера, между этими двумя сделками нет ничего общего.

"Господин Навальный очень любит публиковать красивые картинки и топографические снимки, но очень невнимательно читает документы. В очередной раз он показывает свою некомпетентность и склонность ко лжи, а может просто проблемы со зрением", — говорится в заявлении пресс-службы Алишера Усманова.

"В действительности, указанный участок в 12 гектаров находился в собственности у "Группы Ист Инвест", с которой у "Соцгоспроекта" было соглашение о совместном освоении участка в Успенском… По условиям соглашения, "Группа Ист Инвест" должна была предоставить участок, а фонд "Соцгоспроект" – финансирование. Отсюда наличие в той сделке нескольких этапов и несколько сторон. Если господин Навальный располагает другими "открытиями", у него будет отличная возможность представить их в суде", — отмечается в заявлении.