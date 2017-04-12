В Пермском крае потратят более 11 млрд рублей на ремонт дорог

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Более 11 миллиардов рублей предусмотренно на строительство и ремонт дорог в Пермском крае в текущем году, сообщил на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым врио губернатора региона Максим Решетников, глава российского кабмина попросил внимательно следить за расходованием этих средств.

"В этом году, с точки зрения дорог, в крае предусмотрен очень большой объем средств, более 11 миллиардов рублей. Это уточнение мы сейчас вносим на последних поправках в бюджет. Это на 65% больше, чем в прошлом году было в дорожный фонд направлено. Большая часть денег — 4,4 миллиарда рублей — это средства на ремонт муниципальных дорог", — сказал Решетников.

По словам врио губернатора, выделяемые средства позволят отремонтировать более 500 километров региональных и муниципальных дорог в этом году, 330 объектов. По словам Решетникова, к 1 мая будут готовы итоги конкурсов, все деньги будут доведены до муниципалитетов.

Как отметил Решетников, важным проектом для региона является мост через реку Чусовую. По словам врио губернатора, проект рассматривает правительственная комиссия, он попросил Медведева поддержать проект, заявив, что в регионе его очень ждут.

Решетников отметил, что другое важное направление в работе администрации края — это благоустройство дворов, на которое направлено 700 миллионов рублей, при этом более половины из них — из федерального бюджета. 800 дворов, 47 общественных территорий и пять парков войдут в программу благоустройства.

Со своей стороны Медведев признал внимательно следить за использованием денежных средств. "Обязательно самым внимательным образом следите за эффективностью использования денежных средств, в том числе на дорожный ремонт и дорожное строительство, потому что эта всегда очень чувствительная и сложная тема должна быть под контролем", — сказал премьер-министр.

Он отметил, что в вопросе благоустройстве придомовых территорий необходимо всегда тесно работать с местными жителями.