В Пермском крае потратят более 11 млрд рублей на ремонт дорог

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Более 11 миллиардов рублей предусмотренно на строительство и ремонт дорог в Пермском крае в текущем году, сообщил на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым врио губернатора региона Максим Решетников, глава российского кабмина попросил внимательно следить за расходованием этих средств.
По словам врио губернатора, выделяемые средства позволят отремонтировать более 500 километров региональных и муниципальных дорог в этом году, 330 объектов. По словам Решетникова, к 1 мая будут готовы итоги конкурсов, все деньги будут доведены до муниципалитетов.
Как отметил Решетников, важным проектом для региона является мост через реку Чусовую. По словам врио губернатора, проект рассматривает правительственная комиссия, он попросил Медведева поддержать проект, заявив, что в регионе его очень ждут.
Со своей стороны Медведев признал внимательно следить за использованием денежных средств. "Обязательно самым внимательным образом следите за эффективностью использования денежных средств, в том числе на дорожный ремонт и дорожное строительство, потому что эта всегда очень чувствительная и сложная тема должна быть под контролем", — сказал премьер-министр.
Он отметил, что в вопросе благоустройстве придомовых территорий необходимо всегда тесно работать с местными жителями.