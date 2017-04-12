В ОП поддержали идею отменять для террористов решения по выдаче гражданства

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина поддержала идею отменять решения по выдаче гражданства РФ для террористов.
"Отмена решений о выдачи гражданства террористам, я считаю, что это своевременная и правильная мера. При этом, на мой взгляд, подобная практика должна распространяться не только на широкоизвестные организации, но и в принципе на все организации, которые признаны экстремистскими и запрещены на территории страны", — сказала Сутормина РИА Новости.
По мнению общественницы, после такого решения должны проводиться отдельные проверки родственников человека, примкнувшего к террористической группировке.
"Помимо всего прочего, это может сработать как некий психологический эффект, чтобы люди были озабочены состоянием своих близких и, например, могли предотвратить их попадание в различные экстремистские организации", — пояснила она.