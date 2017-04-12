В ОП поддержали идею отменять для террористов решения по выдаче гражданства

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина поддержала идею отменять решения по выдаче гражданства РФ для террористов.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Мир 24" прокомментировал решение своего казахского коллеги Нурсултана Назарбаева лишать гражданства террористов. Он подчеркнул, что Россия в соответствии с конституцией не может никого лишать гражданства, но может отменять решения, послужившие основанием для получения российского гражданства. Президент сообщил, что будут проведены консультации с юристами по этому вопросу.

"Отмена решений о выдачи гражданства террористам, я считаю, что это своевременная и правильная мера. При этом, на мой взгляд, подобная практика должна распространяться не только на широкоизвестные организации, но и в принципе на все организации, которые признаны экстремистскими и запрещены на территории страны", — сказала Сутормина РИА Новости.

По мнению общественницы, после такого решения должны проводиться отдельные проверки родственников человека, примкнувшего к террористической группировке.

"Помимо всего прочего, это может сработать как некий психологический эффект, чтобы люди были озабочены состоянием своих близких и, например, могли предотвратить их попадание в различные экстремистские организации", — пояснила она.