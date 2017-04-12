Диспансеризация снизила одногодичную летальность онкобольных

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Повышение качества диспансеризация позволило в 2016 году выявить 55% злокачественных новообразований на 1-2 стадии, что привело к снижению одногодичной летальности до 23%, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"Благодаря активному онкопоиску в 2016 году уже 55% злокачественных новообразований были выявлены на 1-2 стадии, что привело к снижению одногодичной летальности до 23% и повышению пятилетней выживаемости до 53%", — заявила Скворцова.

Одногодичная летальность – это соотношение между числом умерших на первом году с момента установленного диагноза злокачественного образования и общим числом больных с таким диагнозом.

Ранее Скворцова заявляла, что одногодичная летальность от онкозаболеваний в России по данным за 2016 год снизилась, теперь она не превышает 26%.