Голодец призвала врачей сократить сроки выявления онкологии

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Вице-премьер Ольга Голодец призвала врачей сократить сроки выявления онкологических заболеваний, а также сократить сроки начала лечения после постановки соответствующего диагноза.

"Это должно стать вашей особой заботой: и сокращение этих сроков, и установление точного диагноза, подтверждения диагноза и начало лечение тоже должно быть в фокусе вашего внимания", — сказала Голодец в ходе итогового заседания коллегии Минздрава РФ.

Она пояснила, что болезни онкологии занимают второе место по смертности в российской статистике. Голодец почеркнула, что сейчас одна из главных проблем в данной сфере связана с недостаточной выявляемостью онкологических заболеваний, а вторая — с тем, что между выявлением или подозрением на диагноз и началом лечения проходит очень много времени.