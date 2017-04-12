ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 апр – РИА Новости. На Сахалине проснулись медведи, лесничие встретили на юге острова сразу двух хищников, сообщает в среду пресс-служба регионального министерства лесного и охотничьего хозяйства.

"В Анивском районе, близ села Воскресенское лесничие зафиксировали следы бурого медведя. Предположительно, хищнику около трех лет. К населенному пункту он не подходит и угрозы для жителей села не представляет", — говорится в сообщении.

Следы второго медведя были обнаружены в том же районе около села Петропавловское. Судя по отметинам на снегу, этот медведь также держится в стороне от населенного пункта.

Специалисты областного минлесхоза отмечают, что говорить о массовом выходе хозяев тайги из берлоги пока рано – в сахалинских лесах снежный покров еще достаточно глубокий, среднесуточные температуры не слишком высоки.

"В лес лучше ходить группами, не лишним будет шуметь, громко разговаривать, например. Хищник, заслышав вас, предпочтет уйти, и вы не встретитесь с ним. Ни в коем случае нельзя подкармливать медведя в лесу. Тем более, сразу после пробуждения медведи несколько недель практически ничего не едят. Им нужно время, чтобы система пищеварения начала правильно работать после длительной спячки", — приводит пресс-служба слова главного государственного инспектора министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области Александра Уланова.