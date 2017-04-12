Усманов отверг обвинения Навального в коррупции и назвал их ложью

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Миллиардер Алишер Усманов отверг обвинения Алексея Навального в коррупции, назвав их ложью.

Ранее Усманов заявил, что договор из фильма Алексея Навального о премьер-министре России Дмитрии Медведеве был частью сделки по другому участку.

"Сейчас Навальный перешел красную линию, стал обвинять меня фактически в преступлении. Все, что могу сказать по поводу его заявления, – это ложь. Он утверждает, что якобы я участвовал в приватизационных сделках и на этом сколотил свое состояние. В действительности все активы куплены на вторичном рынке. При этом я только как физическое лицо заплатил в России более 400 миллионов долларов налогов", — сказал он в интервью газете "Ведомости" в ответ на обвинения в коррупции.

Как рассказал Усманов, глава ФБК обвинял его в том, что шахтеры на предприятиях бизнесмена работают за копейки. При этом, как отметил миллиардер, добыча руды ведется открытым способом и на его предприятиях нет шахтеров.

"Человек даже не выяснил, что мы добываем нашу руду открытым способом – у нас нет шахтеров. Наши предприятия обеспечивают доход примерно 300 тысяч человек, если считать сотрудников с их семьями. Все получают достойную зарплату, существенно превышающую среднюю по своему региону", — добавил Усманов.

Ранее Навальный опубликовал на своем канале в YouTube фильм, в котором обвинял премьер-министра Медведева и Усманова в коррупции. Представитель бизнесмена заявил, что Усманов намерен подать в суд на Навального.