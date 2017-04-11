Глава РЖД дал ряд поручений после столкновения поездов в Москве

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости/Прайм. Президент РЖД Олег Белозеров после столкновения поездов в Москве поручил провести внеочередной инструктаж работников, пересмотреть нормативные документы по безопасности движения и ужесточить контроль за выпускаемыми на маршрут электричками с нарушениями межремонтных пробегов и сроков техобслуживания, пишет корпоративная газета РЖД "Гудок".

По данным РЖД, 8 апреля в 22.40 на перегоне Фили – Кунцево-1 произошло столкновение электропоезда Москва – Усово и пассажирского поезда Москва – Брест. В результате с рельсов сошли два вагона электрички и секция локомотива пассажирского поезда. За медпомощью обратились 30 человек с различными травмами. Произошедшее, согласно статье "Гудка", обсуждалось в понедельник на внеочередном селекторном совещании.

"Президент компании поручил принять ряд первоочередных мер: провести внеочередной инструктаж всех работников и в кратчайший срок пересмотреть нормативные документы, регламентирующие порядок обеспечения безопасности движения", — пишет во вторник корпоративная газета РЖД.

По данным издания, особенно это касается действий работников в нестандартных ситуациях.

"Кроме того, необходимо ужесточить контроль за выдачей моторвагонного подвижного состава с нарушениями межремонтных пробегов и сроков технического обслуживания", — отмечает издание.

По словам Белозерова, которого цитирует "Гудок", пока следствие выясняет причины ЧП, компания должна, не дожидаясь результатов расследования, принять первоочередные меры, чтобы подобное не повторилось.