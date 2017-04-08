Четырех пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью отправили в Элисту

ВОРОНЕЖ, 8 апр — РИА Новости. Четыре человека, пострадавших в ДТП в Рязанской области с участием автобуса из Калмыкии, отправлены в Элисту, сообщила в субботу РИА Новости министр печати и массовых коммуникаций Рязанской области Ольга Чуляева.

Авария произошла в среду на 215 километре федеральной автомобильной дороги М-6 "Каспий" в Михайловском районе Рязанской области. Столкнулись грузовик MAN из Тамбовской области и автобус Setra, который вез пассажиров из Москвы в Элисту. По данным полиции, погиб один из водителей автобуса и пассажир, сидевший на переднем сидении. В Михайловскую центральную районную больницу был доставлен 31 человек, в том числе водитель грузовика и восемь детей.

На утро пятницы в больнице оставались девять пациентов. Один ребенок с мамой переведен в больницу Рязани. Из Элисты были направлены в Рязань четыре санитарные машины. Транспортировка пострадавших по месту жительства планировалась на субботу.

"Вчера один (пострадавший) отправлен по месту жительства в Тамбов, сегодня отправлены четверо в Элисту санитарным транспортом. Осталось трое в Михайлове, ребенок в детской больнице, все в удовлетворительном состоянии", — сообщила Чуляева.

По данным управления МВД области, грузовик выехал на полосу встречного движения. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Санкция данной статьи предусматривает до семи лет лишения свободы. По предварительным сведениям, причиной ДТП стало то, что водитель грузовика заснул за рулем или пошел на обгон, отмечает полиция.