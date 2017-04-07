В МЧС предупредили о резком ухудшении погоды в Москве в ближайшие часы

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве с вечера пятницы до утра субботы, сообщило главное столичное управление МЧС.

"С 18:00 седьмого апреля до 10:00 восьмого апреля в городе Москве (включая ТиНАО) ожидается дождь, местами сильный, местами с грозой. При грозе усиление ветра южной четверти порывами 12-17 метров в секунду", — говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили, что возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций. Все это может привести к затору на дорогах и повреждению автотранспорта.

Также из-за дождя местами возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а также увеличение числа ДТП на аварийно-опасных участках.