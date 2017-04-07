Юрист: ложно обвиненный в СМИ "смертник" может потребовать компенсации

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Андрей (Ильяс) Никитин, которого в СМИ ошибочно приняли за виновника теракта в Санкт-Петербурге и назвали "смертником в шапочке", может обратиться в суд с иском об опровержении и компенсации вреда, сообщил РИА Новости советник адвокатской коллегии "Тарло и партнеры" Владимир Крауз.

По словам юриста, у Никитина есть возможность подать иск как к СМИ, распространившему ложную информацию, так и к правоохранительным органам, предоставившим ее журналистам. Также он может написать жалобы в связи с недопуском на самолет и угрозой потерять работу.

Как сообщалось ранее, сразу после взрыва в прессе было опубликовано фото Андрея (Ильяса) Никитина, которого СМИ посчитали причастным к теракту. Впоследствии выяснилось, что он сам пришел в полицию, чтобы заявить о своей невиновности, был отпущен и уехал в Москву.

Затем СК РФ назвал имя мужчины, который, по оперативным данным, был настоящим исполнителем теракта — это Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения. Именно он, по версии следствия, сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания" (это устройство удалось обнаружить и обезвредить), а потом взорвал себя в вагоне поезда.

Достоверность информации

Крауз напомнил, что в соответствии со статьей 49 закона "О средствах массовой информации" журналист обязан проверять достоверность сообщаемой им информации и получать согласие (за исключением необходимости защиты общественных интересов) на распространение в СМИ сведений о личной жизни гражданина от самого гражданина или его законных представителей.

"Кроме того, статья 51 закона содержит запрет на использования прав журналистов в целях распространения слухов под видом достоверных сообщений", — сказал юрист. Вместе с тем СМИ освобождается от ответственности за распространение непроверенной информации, если журналисты получили ее от пресс-служб, в ответ на запросы или процитировали другие СМИ.

Компенсация вреда

"Соответственно, речь об ответственности если и может идти, то по отношению к первому СМИ, распространившему информацию. Очевидно, что журналисты будут ссылаться на действия для защиты общественных интересов. Кроме того, для однозначных выводов необходима фактура — откуда собственно появилась у журналистов эта информация. Скорее всего, из правоохранительных органов, а значит, будет презюмироваться достоверность источника и информации", — пояснил Крауз.

По его мнению, в такой ситуации Никитину остается только требовать опровержения информации и в судебном порядке требовать возмещения морального вреда, а также обратиться с иском к должностному лицу правоохранительных органов (источнику информации) в целях защиты своих нарушенных прав и возмещения причиненного вреда в порядке, предусмотренном ГК РФ.

"Однако практика неутешительная, суммы как правило мизерные", — добавил Крауз. Он отметил, что претензий к журналистам, которые постоянно "вьются" вокруг него, отслеживая все происходящее, он предъявить не сможет, пока они не нарушат неприкосновенность личной жизни.

Сняли с рейса

Никитин столкнулся и с другими негативными последствиями ложного обвинения в терроризме — его сняли с рейса во Внуково, а также появилась информация об увольнении с работы.

"Отдельно хотелось бы остановиться на неправомерных действиях перевозчика. Статья 107 Воздушного кодекса содержит исчерпывающий перечень оснований для прекращения договора воздушной перевозки по инициативе перевозчика. И, конечно, там нет ни слова о таком основании, что пассажир не понравился другим пассажирам одеждой или выраженными признаками религиозной принадлежности", — сказал юрист.

"По фактам увольнения и публикации недостоверных сведений я бы еще написал жалобы в прокуратуру, Роструд и Роспотребнадзор, по снятию с рейса — в Росавиацию", — добавил Крауз.