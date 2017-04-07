Юрист: ложно обвиненный в СМИ "смертник" может потребовать компенсации

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Андрей (Ильяс) Никитин, которого в СМИ ошибочно приняли за виновника теракта в Санкт-Петербурге и назвали "смертником в шапочке", может обратиться в суд с иском об опровержении и компенсации вреда, сообщил РИА Новости советник адвокатской коллегии "Тарло и партнеры" Владимир Крауз.
По словам юриста, у Никитина есть возможность подать иск как к СМИ, распространившему ложную информацию, так и к правоохранительным органам, предоставившим ее журналистам. Также он может написать жалобы в связи с недопуском на самолет и угрозой потерять работу.
Как сообщалось ранее, сразу после взрыва в прессе было опубликовано фото Андрея (Ильяса) Никитина, которого СМИ посчитали причастным к теракту. Впоследствии выяснилось, что он сам пришел в полицию, чтобы заявить о своей невиновности, был отпущен и уехал в Москву.
Затем СК РФ назвал имя мужчины, который, по оперативным данным, был настоящим исполнителем теракта — это Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения. Именно он, по версии следствия, сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания" (это устройство удалось обнаружить и обезвредить), а потом взорвал себя в вагоне поезда.
Достоверность информации
Крауз напомнил, что в соответствии со статьей 49 закона "О средствах массовой информации" журналист обязан проверять достоверность сообщаемой им информации и получать согласие (за исключением необходимости защиты общественных интересов) на распространение в СМИ сведений о личной жизни гражданина от самого гражданина или его законных представителей.
"Кроме того, статья 51 закона содержит запрет на использования прав журналистов в целях распространения слухов под видом достоверных сообщений", — сказал юрист. Вместе с тем СМИ освобождается от ответственности за распространение непроверенной информации, если журналисты получили ее от пресс-служб, в ответ на запросы или процитировали другие СМИ.
Во многих российских городах после взрыва в петербургском метро люди вышли на улицы, чтобы почтить память погибших и заявить, что подобные акты устрашения не позволят запугать граждан России. Самая многочисленная из акций памяти прошла в четверг в Москве.
Участники всероссийской акции "Вместе против террора" на Кремлевской набережной в Казани.
Участники акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве держат флаг Санк-Петербурга.
В российской столице митинг памяти жертв взрыва в метро Санкт-Петербурга прошел на Манежной площади.
Участники акции "Вечер памяти" зажигают свечи в Нарымском сквере возле памятника Петру и княгине Февронии в Новосибирске.
Участники всероссийской акции "Вместе против террора" возлагают цветы на Кремлевской набережной в Казани.
Певица Диана Гурцкая выступает на концерте в рамках акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве.
Цветы и плюшевые игрушки на Кремлевской набережной в Казани в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге.
Участница акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве.
В московской акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" приняли участие свыше 50 тысяч человек.
Участники акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве.
Женщина возлагает цветы к мемориалу на Корабельной набережной во Владивостоке в память о погибших в Санкт-Петербурге.
Москвичи в знак скорби несут цветы и свечи к памятной стелле "Город-герой Ленинград" в Александровском саду в центре столицы.
Участники акции памяти и солидарности "Питер - Мы с тобой!" в Москве.
Участники акции "Вместе против террора" несут цветы к Кремлевской набережной в Казани.
Митинг памяти жертв взрыва прошел и в Петербурге, где у станции метро "Технологический институт" собрались сотни горожан.
Компенсация вреда
"Соответственно, речь об ответственности если и может идти, то по отношению к первому СМИ, распространившему информацию. Очевидно, что журналисты будут ссылаться на действия для защиты общественных интересов. Кроме того, для однозначных выводов необходима фактура — откуда собственно появилась у журналистов эта информация. Скорее всего, из правоохранительных органов, а значит, будет презюмироваться достоверность источника и информации", — пояснил Крауз.
По его мнению, в такой ситуации Никитину остается только требовать опровержения информации и в судебном порядке требовать возмещения морального вреда, а также обратиться с иском к должностному лицу правоохранительных органов (источнику информации) в целях защиты своих нарушенных прав и возмещения причиненного вреда в порядке, предусмотренном ГК РФ.
"Однако практика неутешительная, суммы как правило мизерные", — добавил Крауз. Он отметил, что претензий к журналистам, которые постоянно "вьются" вокруг него, отслеживая все происходящее, он предъявить не сможет, пока они не нарушат неприкосновенность личной жизни.
Сняли с рейса
Никитин столкнулся и с другими негативными последствиями ложного обвинения в терроризме — его сняли с рейса во Внуково, а также появилась информация об увольнении с работы.
"Отдельно хотелось бы остановиться на неправомерных действиях перевозчика. Статья 107 Воздушного кодекса содержит исчерпывающий перечень оснований для прекращения договора воздушной перевозки по инициативе перевозчика. И, конечно, там нет ни слова о таком основании, что пассажир не понравился другим пассажирам одеждой или выраженными признаками религиозной принадлежности", — сказал юрист.
"По фактам увольнения и публикации недостоверных сведений я бы еще написал жалобы в прокуратуру, Роструд и Роспотребнадзор, по снятию с рейса — в Росавиацию", — добавил Крауз.
Акция памяти погибших при взрыве в метро прошла в среду вечером на Марсовом поле в Санкт-Петербурге.
Акция началась с минуты молчания.
Затем жители Санкт-Петербурга со свечами в руках выстроились в фигуру "14:40" - это то время, когда прогремел взрыв.
После этого участники акции поставили свечи на землю и встали вокруг горящих цифр.
Почтить память погибших на Марсовое поле пришли около двухсот человек.
Организаторы акции рассказали, что идея почтить память погибших на Марсовом поле была предложена в социальных сетях и на нее сразу же откликнулись многие пользователи.
Взрыв на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро прогремел днем 3 апреля.
По последним данным, при взрыве погибли 14 человек, включая предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.
В больницах города до сих пор остаются 55 пострадавших, восемь из них остаются в тяжелом состоянии.