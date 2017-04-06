В Архангельской области стартовал международный проект "Ломоносовский обоз"

АРХАНГЕЛЬСК, 6 апр — РИА Новости. Международный образовательный проект "Ломоносовский обоз", собравший около 100 старшеклассников из регионов России и стран СНГ, стартовал в Северном (Арктическом) федеральном университете имени Ломоносова (САФУ), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Архангельской области.

"Около 100 школьников старших классов из 54 регионов России и стран СНГ отправятся из Архангельска в Москву на автобусах. Ребята постараются повторить путь великого русского ученого Михаила Ломоносова — от областного центра до российской столицы. В дороге школьников ждёт насыщенная программа: они посетят 16 городов, где примут участие в более чем 70 различных мероприятиях", — сказал собеседник агентства.

Как сообщили в пресс-службе, главная задача "Ломоносовского обоза" — поиск талантливых детей и их подготовка к поступлению в лучшие российские вузы. Также проект нацелен на то, чтобы помочь успешным молодым людям в реализации собственных проектов, интегрировав их в научно-исследовательскую среду. Для участия в проекте более 10 тысяч школьников со всей России направили конкурсной комиссии свои научные работы на самые разные темы.

"По сравнению с прошлым годом практически в два раза выросло число регионов, которые делегировали своих школьников для участия в этом проекте. Хочу также отметить важную образовательную составляющую, поскольку в течение всех дней путешествия для ребят будут организованы многочисленные экскурсии и мастер-классы", — приводит пресс-служба слова министра образования и науки Архангельской области Игоря Скубенко.

Торжественное отбытие школьников из Архангельска состоится утром 8 апреля у главного корпуса САФУ. Финиширует образовательная акция в столице, где будут определены победители и призеры мероприятия, добавили в пресс-службе.

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