В Калининграде началась "Вахта памяти-2017"

КАЛИНИНГРАД, 6 апр — РИА Новости. Всероссийская акция "Вахта памяти-2017", в торжественном открытии которой в Калининграде принимают участие представители поисковых объединений из 65 регионов страны, началась с возложения цветов и венков к памятнику 1,2 тысячи воинам-гвардейцам.
"Все наше поисковое движение главной целью ставит установление фронтовой судьбы солдата, пропавшего без вести. Мы занимаемся связью поколений, несем историю в каждую современную российскую семью. Наш проект – это все то, что мы с вами делаем, но мы хотим объединить замечательные методики и практики, которые есть в наших объединениях", — сказала на церемонии открытия член общественной палаты РФ, руководитель ПДР Елена Цунаева.
В дни открытия "Вахты памяти" запланирована панельная дискуссия "Дорога к обелиску", которая будет посвящена вопросам увековечения имен воинов на мемориальных плитах. После неоднократных укрупнений братских могил фамилии некоторых бойцов пропали с плит, а некоторые имена появились сразу на нескольких захоронениях. В Калининградской области есть успешный опыт выявления подобных неточностей, который представят поисковикам со всей России.
По словам врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова, работа калининградских поисковиков осложняется тем, что топонимика городов и поселков области претерпела значительные изменения.
"Для нас это особенно важно, поскольку все это происходит в преддверии 9 апреля, окончания кровопролитного штурма Кенигсберга, когда советские войска овладели нацисткой цитаделью на востоке Германии. Главное, что мы напоминаем молодежи, да и сами себе о важности того подвига, а в Калининграде, пожалуй, никто никогда и не забывал об этом, потому что городов-героев много, в город-трофей один, поэтому для калининградцев очень важно такое внимание к нам", — сказал Алиханов.
На 2017 год участники ПДР запланировали более 1,3 тысячи поисковых экспедиций с участием свыше 30 тысяч человек. Поисковые работы будут проводиться в 37 регионах России, где в годы Великой Отечественной войны велись боевые действия. В так называемых "тыловых" регионах предусмотрены работы на местах крушения советских самолётов.