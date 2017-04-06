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Общество

В Калининграде началась "Вахта памяти-2017"

15:1406.04.2017
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Акция Вахта памяти. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Аньков
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КАЛИНИНГРАД, 6 апр — РИА Новости. Всероссийская акция "Вахта памяти-2017", в торжественном открытии которой в Калининграде принимают участие представители поисковых объединений из 65 регионов страны, началась с возложения цветов и венков к памятнику 1,2 тысячи воинам-гвардейцам.

Вахта памяти. Вечный огонь. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Поисковики из 65 регионов РФ соберутся в на открытии "Вахты памяти 2017"
С 6 по 8 апреля в столице самого западного российского региона проходит торжественное открытие Всероссийской акции "Вахта Памяти-2017", в рамках которого поисковики обсудят планы своей работы на предстоящий полевой сезон, поделятся опытом установления имен солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны. Одним из главных событий мероприятий открытия "Вахты памяти" стала презентация нового проекта общественного движения "Поисковое движение России" (ПДР) "Судьба солдата".

"Все наше поисковое движение главной целью ставит установление фронтовой судьбы солдата, пропавшего без вести. Мы занимаемся связью поколений, несем историю в каждую современную российскую семью. Наш проект – это все то, что мы с вами делаем, но мы хотим объединить замечательные методики и практики, которые есть в наших объединениях", — сказала на церемонии открытия член общественной палаты РФ, руководитель ПДР Елена Цунаева.

В дни открытия "Вахты памяти" запланирована панельная дискуссия "Дорога к обелиску", которая будет посвящена вопросам увековечения имен воинов на мемориальных плитах. После неоднократных укрупнений братских могил фамилии некоторых бойцов пропали с плит, а некоторые имена появились сразу на нескольких захоронениях. В Калининградской области есть успешный опыт выявления подобных неточностей, который представят поисковикам со всей России.

По словам врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова, работа калининградских поисковиков осложняется тем, что топонимика городов и поселков области претерпела значительные изменения.

Тюменские поисковики в ходе вахты памяти в 2016 г нашли останки 218 солдат
Современная Калининградская область располагается на территории бывшей немецкой провинции Восточной Пруссии, в результате Восточно-Прусской операции советские войска вышли к Балтийскому морю, заняли Восточную Пруссию и освободили северную часть Польши. По окончании Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции в 1945 году треть территории со столицей Кенигсберг перешла СССР, остальная территория стала принадлежать Польше.

"Для нас это особенно важно, поскольку все это происходит в преддверии 9 апреля, окончания кровопролитного штурма Кенигсберга, когда советские войска овладели нацисткой цитаделью на востоке Германии. Главное, что мы напоминаем молодежи, да и сами себе о важности того подвига, а в Калининграде, пожалуй, никто никогда и не забывал об этом, потому что городов-героев много, в город-трофей один, поэтому для калининградцев очень важно такое внимание к нам", — сказал Алиханов.

На 2017 год участники ПДР запланировали более 1,3 тысячи поисковых экспедиций с участием свыше 30 тысяч человек. Поисковые работы будут проводиться в 37 регионах России, где в годы Великой Отечественной войны велись боевые действия. В так называемых "тыловых" регионах предусмотрены работы на местах крушения советских самолётов.

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