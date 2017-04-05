Нужно подробнее рассказывать людям об их правах, считает Топилин

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Людям нужно подробнее рассказывать об их правах, касающихся получения социальной поддержки, заявил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин в ходе рабочего совещания по медико-социальной экспертизе.

"Некоторые граждане ошибочно считают, что лишь инвалидность дает доступ к получению мер социальной поддержки. Это означает, что вы не в полной мере информируете людей о полагающейся им помощи независимо от статуса "инвалид". Нужно разъяснять человеку, пришедшему в бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ), все его права", — сказал Топилин, которого цитирует пресс-служба Минтруда России.

По словам министра, "новым импульсом к развитию системы МСЭ должна стать дорожная карта, которая в настоящее время находится на утверждении в правительстве России. В ней выделены два ключевых направления деятельности: совершенствование научно-методического и правового обеспечения медико-социальной экспертизы и повышение качества предоставления услуги по медико-социальной экспертизе.

Топилин отметил, что "одним из шагов по реформированию системы является организация эффективного взаимодействия с медицинскими организациями в электронном формате, для того чтобы человек не тратил время и силы, собирая различные документы".

"Разработан проект классификаций и критериев по установлению инвалидности детям. В этом году в двух пилотных регионах, Воронежской и Смоленской областях, пройдет его апробация", — сказал министр.