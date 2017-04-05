Нужно подробнее рассказывать людям об их правах, считает Топилин

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Людям нужно подробнее рассказывать об их правах, касающихся получения социальной поддержки, заявил министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин в ходе рабочего совещания по медико-социальной экспертизе.
По словам министра, "новым импульсом к развитию системы МСЭ должна стать дорожная карта, которая в настоящее время находится на утверждении в правительстве России. В ней выделены два ключевых направления деятельности: совершенствование научно-методического и правового обеспечения медико-социальной экспертизы и повышение качества предоставления услуги по медико-социальной экспертизе.
Топилин отметил, что "одним из шагов по реформированию системы является организация эффективного взаимодействия с медицинскими организациями в электронном формате, для того чтобы человек не тратил время и силы, собирая различные документы".
"Разработан проект классификаций и критериев по установлению инвалидности детям. В этом году в двух пилотных регионах, Воронежской и Смоленской областях, пройдет его апробация", — сказал министр.