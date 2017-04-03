Васильева призвала регионы увеличить число школьных психологов и логопедов

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Глава Минобрнауки Ольга Васильева призвала регионы увеличить количество ставок школьных психологов и логопедов.

Она рассказала, что обсудила эту проблему с региональными министрами на Всероссийском совещании в прошедшую субботу.

"Это проблема, которая должна решаться на региональном уровне. Потому что директор в праве распоряжаться, будет у него ставка логопеда или школьного психолога или нет", — сказала Васильева на расширенном заседании министерства в понедельник.

По словам министра, на сегодняшний день 58% детей имеют логопедические проблемы. При этом на одного школьного педагога-психолога приходится 850 учащихся, а в детских садах — 420 детей.

"Цифра эта чудовищно низкая. Еще раз повторяю. Этот вопрос, (над ним) мы должны работать и будем оказывать всяческое содействие", — сказала она.

Васильева также сообщила, что в 2017 году состоится первый Всероссийский съезд дефектологов. На настоящий момент около тысячи специалистов прошли курсы повышения квалификации.