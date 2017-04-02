"Драконовские" меры не решат проблему нелегальных свалок, считает Иванов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — РИА Новости. Проблему нелегальных мусорных свалок в России никакими законами или "драконовскими постановлениями" не решить, пока люди сами не начнут подходить к этому вопросу цивилизованно, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на Медиафоруме ОНФ.

"Мы никогда никакими законами, никакими драконовскими постановлениями ситуацию не исправим, если люди сами не начнут подходить к мусору цивилизованно", — сказал Иванов.

Он добавил, что "20 тысяч нелегальных свалок в России уже посчитано". "Вы меня можете спросить: ну и что, что, меньше стало? Почти не стало. Из 20 тысяч решение принято твердое по 82. Ну, это уже первый шаг принят", — сказал Иванов.