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Общество

Кузнецова призвала не использовать детей в политических целях

16:2702.04.2017
(обновлено: 16:43 02.04.2017)
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Анна Кузнецова. Архивное фото
© Фото: партия "Единая Россия"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предостерегла от использования детской темы в политических целях, подчеркнув важность пропаганды семейных ценностей.

Несанкционированная акция на Триумфальной площади в Москве
© РИА Новости. Илья Питалев
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Песков объяснил, почему подростки пришли на воскресные акции в Москве
Ранее члены президентского Совета по правам человека в своем заявлении выразили обеспокоенность появляющимися в соцсетях призывами к школьникам и студентам участвовать в протестных акциях и подчеркнули недопустимость политической эксплуатации детей.

"Мало кто знает, что мама, которая практически заживо горела, она вытаскивала своих детей, не так давно это было в Подмосковье. Об этом практически никто не говорит, потому что, ну, в принципе мать так и должна поступать. И ни у кого не возникает вопросов, что неужели может быть иначе", — сказала Кузнецова на Медиафоруме ОНФ.

В то же время, добавила она, "это само собой разумеющееся, вроде бы хорошее, оно потихонечку отходит на второй план, а на первый выходит другое".

Сотрудник полиции. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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На Триумфальной площади задержали 29 человек
"И здесь, к сожалению, есть риск следующего: еще более тяжелого, как мне кажется, явления — это манипуляция, в том числе и с политическими выводами, экономическими. Манипуляция на детской тематике, на семейной тематике. Это все настолько растаптывает то святое, что есть. На самом деле, это очень тяжело влияет на наших детей, потому что они потом большую часть своей жизни посвящают поиску этих ценностей", — сказала Кузнецова.

Несанкционированная властями акция прошла 26 марта в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил РИА Новости, что было задержано более 600 человек. В понедельник вечером в столичном главке МВД РИА Новости сообщили, что большинство задержанных отпущены из отделов полиции.

Заседание Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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СПЧ подчеркнул недопустимость политической эксплуатации детей
Как ранее отмечал Песков, в ходе несанкционированного митинга органы правопорядка действовали "абсолютно корректно и высокопрофессионально". По его словам, участники акции "вышли в несогласованное время и в несогласованном месте", создавая угрозу безопасности. В ходе акции один полицейский получил черепно-мозговую травму.

Режиссер Александр Сокуров на церемонии вручения премии "Ника" отмечал, что "государство совершает большую ошибку", а политики "не желают услышать молодых людей". Сокуров заявил, что нужно активнее заниматься гуманитарным развитием молодежи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не могут проявлять уважения к тем, "кто сознательно вводил в заблуждение несовершеннолетних, по сути, детей, призывая их, в том числе, суля некие награды, принять участие в несогласованной акции".

© Ruptly
Кадры изъятия пистолета у участника несанкционированной акции в Москве
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