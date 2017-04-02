Кузнецова призвала не использовать детей в политических целях

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 апр — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предостерегла от использования детской темы в политических целях, подчеркнув важность пропаганды семейных ценностей.
"Мало кто знает, что мама, которая практически заживо горела, она вытаскивала своих детей, не так давно это было в Подмосковье. Об этом практически никто не говорит, потому что, ну, в принципе мать так и должна поступать. И ни у кого не возникает вопросов, что неужели может быть иначе", — сказала Кузнецова на Медиафоруме ОНФ.
В то же время, добавила она, "это само собой разумеющееся, вроде бы хорошее, оно потихонечку отходит на второй план, а на первый выходит другое".
Несанкционированная властями акция прошла 26 марта в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил РИА Новости, что было задержано более 600 человек. В понедельник вечером в столичном главке МВД РИА Новости сообщили, что большинство задержанных отпущены из отделов полиции.
Режиссер Александр Сокуров на церемонии вручения премии "Ника" отмечал, что "государство совершает большую ошибку", а политики "не желают услышать молодых людей". Сокуров заявил, что нужно активнее заниматься гуманитарным развитием молодежи. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не могут проявлять уважения к тем, "кто сознательно вводил в заблуждение несовершеннолетних, по сути, детей, призывая их, в том числе, суля некие награды, принять участие в несогласованной акции".