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Общество

РИА Новости ответило на обвинения в искажении слов чиновника из Аляски

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Главное за 31 марта 2017 года (10)
17:2931.03.2017
(обновлено: 19:43 31.03.2017)
3995310
(1:35 / 5.24Mb / просмотров видео: 10175)
РИА Новости.

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Распространенные изданиями Moscow Times, Meduza и "Дождь" сведения о якобы имевшем место искажении агентством РИА Новости цитаты советника правительства штата Аляски не соответствуют действительности. Это следует из опубликованной РИА Новости аудиозаписи разговора корреспондента агентства с советником по арктической политике правительства штата Аляска Крейгом Флинером.

Трубопровод на Аляске. Архивное фото
© Flickr/ BLM Alaska
Советник правительства Аляски: мы ценим отношения с Россией
МИА "Россия сегодня", в состав которого входит агентство РИА Новости, направило в эти издания письма с требованием об опровержении недостоверной информации, сообщили в пресс-службе медиагруппы.

В пятницу издания Moscow Times, Meduza и "Дождь" опубликовали сообщения о том, что агентство РИА Новости якобы неверно истолковало слова Флинера, который говорил о том, насколько была бы развита Аляска сегодня, если бы не была продана в конце XIX века США. В упомянутых публикациях издания со ссылкой на Флинера сообщается, что он не говорил о том, что Аляска была бы более развитым регионом. Издания цитируют Флинера, который заявил Moscow Times, что, отвечая на вопрос РИА Новости, он сказал следующее: "Аляска находится далеко от развитой части России и поэтому, скорее всего, вряд ли бы была более развитой".

Сам Флинер в четверг во время общения с корреспондентом РИА Новости предположил, что, возможно, Аляска бы и была более развитым регионом с точки зрения обороны, если бы находилась под управлением России. По его мнению, Москва, возможно, сосредоточилась бы на развитии полуострова с точки зрения обеспечения национальной безопасности, что привело бы к развитию газовой и нефтяной отрасли, если бы Россия не продала Аляску в XIX веке. РИА Новости приводит полностью разговор на эту тему корреспондента агентства и Флинера.

"Да, понятно, я просто должен немного подумать, прежде чем начну говорить. Я думаю — и да, и нет. Если бы мы не были куплены, мы все равно далеко находимся от остальной части России. И поэтому было бы очень сложно развивать эти ресурсы, не имея хорошего доступа. Тем не менее, месторождение Прадхо-Бэй было крупнейшим в США в то время, поэтому шансы, что его бы развивали, все равно очень высоки. Я просто не знаю, могу ли я действительно дать точный ответ, была бы она или не была развитой. Я думаю, мы слишком далеко, то есть я имею в виду, как Чукотка, а мы ещё дальше, а они страдают от нехватки развития инфраструктуры, поэтому, я думаю, мы, возможно, мы не очень развиты сейчас и возможно были бы…(пауза)…или можно посмотреть на этот вопрос с двух точек зрения. Например, с точки зрения национальной безопасности. Если бы Россия видела в Аляске стратегической регион, а они бы (Россия – ред.) так ее и рассматривали, в основном, из-за географического положения и близости к Канаде и США, возможно, русские бы развивали Аляску с точки зрения обеспечения национальной безопасности. И это бы в свою очередь привело к развитию нефти, газа и минеральных ресурсов. Поэтому, вполне возможно, что в отношении обеспечения безопасности страны регион был бы развит. Поэтому, возможно, да. Итак, я несколько поменял свою точку зрения пока говорил об этом", — заявил американский политик, отвечая на вопрос как бы, по его мнению, сложилась судьба полуострова без его продажи Америке.

Из записи разговора Флинера с корреспондентом РИА Новости следует, что советник правительства штата Аляска сначала затруднился ответить вопрос, но в процессе разговора предположил, что Аляска могла бы быть более развитым регионом, если бы Россия смотрела на этот полуостров с точки зрения стратегически важного региона. Во время разговора Флинер признался, что поменял свою точку зрения в процессе ответа на вопрос РИА Новости.

Ниже приводится цитата Флинера на английском языке:

"That's fine, I'm just giving it some thought before I start talking. I think yes and no. If we were not purchased we are still long long way from the rest of Russia. And so it would be very difficult to develop those resources without good access. However, the Prudhoe Bay oil field was the largest one in the United States at the time, so the odds of that being developed still pretty high. I don't know if I could really give a good answer whether or not it would be developed. I think we are just too far away, I mean like Chukotka, and we are further than that and they suffer with lack of infrastructure development, so we are not very developed now, we would probably be…there is two ways of thinking about it. One for national defense — if Russia would look at Alaska as strategic position, which they would, because of its being next to Canada and really close to the United States, they would probably have developed it from the national prospective, which then led to development of oil and gas and mineral resources. So, quite possibly from national defense it would've been developed. So, probably yes. So, I sort of have changed my answer while I was talking about it".

В пресс-службе медиагруппы МИА "Россия сегодня", в состав которой входит агентство РИА Новости, сообщили, что журналисты The Moscow Times, Meduza и телеканала "Дождь" не обращались за разъяснениями в агентство.

"Агентство направило письма в The Moscow Times, Meduza и телеканал "Дождь" с просьбой опубликовать опровержения. Интересно, что ни один из журналистов этих изданий не обращался за разъяснениями в агентство. Похоже, журналисты изданий просто пренебрегли основными правилами фактчекинга", — говорится в сообщении.

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Общество
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
И.В.
Еще раз убедился в подрывной сущности Дождя.
17:33
31.03.2017
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ivanovseva2016
Посмотрим как либерастия будит извиваться... ужом наверное гадюкой могут только их западные спонсоры.
17:39
31.03.2017
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