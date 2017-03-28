Программу газификации Тверской области увеличили на 128 млн рублей

Тверь, 28 мар — РИА Новости. Финансирование программы газификации в Тверской области на 2017 год увеличено на 128 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Решение об увеличении финансирования программы принято во вторник на заседании региональной бюджетной комиссии, которое провел губернатор Тверской области Игорь Руденя. Дополнительные средства направят на проектирование и строительство 24 объектов в Старицком, Ржевском, Калязинском, Калининском, Вышневолоцком, Бологовском, Лихославльском, Рамешковском и Кимрском районах. Это позволит подвести голубое топливо более чем к 3,9 тысячам домов, где проживают почти 9,5 тысяч человек, к восьми школам, восьми детским садам, 11 домам культуры, семи фельдшерско-акушерским пунктам, офису врача общей практики и другим социальным объектам.

"По газификации мы должны идти опережающими темпами. Наличие газа на территории — это инвесторы, качество жизни, возможность дополнительно развивать жилищное и производственное строительство", — приводит пресс-служба слова Рудени.

Губернатор поручил министерству строительства и ЖКХ Тверской области передать данные о перспективах газоснабжения этих территорий региональным министерствам здравоохранения, образования, социальной защиты населения, комитету по делам культуры. В ходе дальнейшей газификации ведомства должны предусмотреть возможность присоединения к инфраструктуре других подведомственных объектов. Также на заседании бюджетной комиссии обсуждался вопрос снижения стоимости подключения домов к газу, поскольку нередко для населения в районах врезки не по карману.

Глава региона дал поручение проанализировать эти цифры, разработать рекомендации, которые позволят обеспечить доступность подключения жителей к газу. Он также обратил внимание на то, что главы муниципальных образований должны определять приоритетные точки на территориях, куда может быть проведен газ. Это позволит использовать преимущества газификации для дальнейшего привлечения инвесторов и развития бизнеса в районах.

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