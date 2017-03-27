МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Минобрнауки осудило втягивание школьников в политические акции, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Министерство категорически против втягивания школьников в различного рода акции, имеющие сугубо политический подтекст, и подчеркивает, что принуждение обучающихся, воспитанников к вступлению в общественные объединения, в том числе в политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и участию в агитационных кампаниях и политических акциях запрещено законодательством РФ", — говорится в сообщении.

В ведомстве также пояснили, что в рамках предмета школьной программы "обществознание" школьники изучают правовые основы государства и гражданского общества, элементы системы права и правовые нормы.

"Знания правовых основ и норм являются одними из основополагающих в социализации ребенка и наделить его подобными знаниями – обязанность как школы, так и родителей", — добавили в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что определённые подтверждения тому, что несовершеннолетним участникам несанкционированной акции в Москве сулились денежные награды в случае задержания, существуют, но будут представлены в том случае, если органы правопорядка посчитают это необходимым.

И.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ Следственного комитета РФ Светлана Петренко также сообщила, что у СК есть сведения о предложениях вознаграждения. По ее словам, их проверят в рамках расследования уголовного дела о хулиганстве и нападениях на полицейских.

Несанкционированная властями акция прошла в воскресенье в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил РИА Новости, что было задержано более 600 человек. В ходе акции один из полицейских получил травму головы.