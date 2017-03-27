Штраф и 15 суток: в России прошли несогласованные акции протеста

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Спустя сутки несанкционированная акция в центре Москвы обрастает новыми подробностями: Следственный комитет заявил, что располагает оперативными данными о том, что за задержание на шествии участникам предлагали вознаграждение. СК пообещал проверить эти факты в рамках расследования уголовного дела о нападении на полицейского в ходе мероприятия.
Между тем организатора несанкционированной акции в Москве Алексея Навального оштрафовали на 20 тысяч рублей и отправили под арест. Такое наказание суд назначил ему за проведение несогласованного мероприятия, на котором он к тому же оказал неповиновение полиции. Вину оппозиционер признавать отказался, обвинив мэрию в том, что она не предоставила альтернативных площадок.
Штраф и 15 суток
Несанкционированная акция прошла в воскресенье в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил РИА Новости, что было задержано более 600 человек. В ходе акции один из полицейских получил тяжелую травму головы.
В суде Навальный заявил, что мэрия отказалась согласовать мероприятие в центре города, а альтернативы предложила якобы только накануне митинга. По утверждению оппозиционера, в таком случае законодательство позволяет выйти на первоначально заявленное мероприятие. В то же время Черников ранее заявлял РИА Новости, что мэрия предлагала перенести шествие в Сокольники или Люблино еще 22 марта, то есть за четыре дня до мероприятия.
Ввели в заблуждение
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил журналистам, что существуют определенные подтверждения тому, что несовершеннолетним участникам несанкционированной акции в Москве сулились денежные награды в случае задержания. Он сообщил, что в Кремле вызывает опасение тот факт, что кто-то может продолжить использовать людей, занимающих активную гражданскую позицию, в своих целях, призывая их на незаконные акции.
В СК РФ подтвердили, что располагают оперативной информацией о предложениях вознаграждения не только подросткам, но и другим участникам мероприятия. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила, что эти сведения проверят в рамках расследования уголовного дела о хулиганстве и нападении на полицейского.
Еще раз про безопасность
Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов в связи с прошедшими событиями выразил мнение о необходимости вернуться к вопросу обеспечения безопасности журналистов, работающих по заданию редакции на массовых акциях. Федотов в понедельник напомнил, что накануне в ходе несанкционированных акций было задержано несколько журналистов.