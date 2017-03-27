Штраф и 15 суток: в России прошли несогласованные акции протеста

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Спустя сутки несанкционированная акция в центре Москвы обрастает новыми подробностями: Следственный комитет заявил, что располагает оперативными данными о том, что за задержание на шествии участникам предлагали вознаграждение. СК пообещал проверить эти факты в рамках расследования уголовного дела о нападении на полицейского в ходе мероприятия.

Такое поведение организаторов акции вызвало опасения в Кремле, что кто-то может продолжить использовать людей, занимающих активную гражданскую позицию, в своих целях, призывая их на незаконные акции.

Между тем организатора несанкционированной акции в Москве Алексея Навального оштрафовали на 20 тысяч рублей и отправили под арест. Такое наказание суд назначил ему за проведение несогласованного мероприятия, на котором он к тому же оказал неповиновение полиции. Вину оппозиционер признавать отказался, обвинив мэрию в том, что она не предоставила альтернативных площадок.

Штраф и 15 суток



Несанкционированная акция прошла в воскресенье в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил РИА Новости, что было задержано более 600 человек. В ходе акции один из полицейских получил тяжелую травму головы.

Тверской суд Москвы в понедельник отправил Навального под арест на 15 суток за неповиновение полиции и оштрафовал его на 20 тысяч рублей за организацию этого несанкционированного мероприятия.

В суде Навальный заявил, что мэрия отказалась согласовать мероприятие в центре города, а альтернативы предложила якобы только накануне митинга. По утверждению оппозиционера, в таком случае законодательство позволяет выйти на первоначально заявленное мероприятие. В то же время Черников ранее заявлял РИА Новости, что мэрия предлагала перенести шествие в Сокольники или Люблино еще 22 марта, то есть за четыре дня до мероприятия.

Ввели в заблуждение

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил журналистам, что существуют определенные подтверждения тому, что несовершеннолетним участникам несанкционированной акции в Москве сулились денежные награды в случае задержания. Он сообщил, что в Кремле вызывает опасение тот факт, что кто-то может продолжить использовать людей, занимающих активную гражданскую позицию, в своих целях, призывая их на незаконные акции.

В Общественной палате РФ также придерживаются мнения, что участвовавшие в несанкционированном митинге дети стали жертвой политических манипуляций. Член Общественной палаты РФ Дмитрий Галочкин заявил РИА Новости, что школьники "вышли на улицы со взрослой повесткой, не до конца понимая вообще, о чем речь, и их практически используют в политических целях".

В СК РФ подтвердили, что располагают оперативной информацией о предложениях вознаграждения не только подросткам, но и другим участникам мероприятия. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила, что эти сведения проверят в рамках расследования уголовного дела о хулиганстве и нападении на полицейского.

Еще раз про безопасность

Пресс-секретарь президента в понедельник оценил действия полицейских на акции как абсолютно корректные и высокопрофессиональные. Такое мнение поддержали и зарубежные эксперты: лидер оппозиционной итальянской партии "Лига Севера" Маттео Сальвини заявил, что полиция правильно вмешалась. "Я всегда выступаю за свободу мнений и за санкционированные манифестации. Но мне не кажется, что эта акция была согласована", — заявил Сальвини в интервью туринской газете La Stampa.

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов в связи с прошедшими событиями выразил мнение о необходимости вернуться к вопросу обеспечения безопасности журналистов, работающих по заданию редакции на массовых акциях. Федотов в понедельник напомнил, что накануне в ходе несанкционированных акций было задержано несколько журналистов.