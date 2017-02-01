Наина Ельцина представила книгу мемуаров в день рождения супруга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 фев — РИА Новости. Вдова первого президента России Наина Ельцина в среду, в день рождения Бориса Ельцина, представляет в Екатеринбурге свою книгу мемуаров, сообщает пресс-служба мэра.

"Работу над книгой о своей жизни Наина Иосифовна начала несколько лет назад. Сейчас рукопись готовится к печати. Вдова первого президента России прочитает фрагменты из неё", — говорится в сообщении.

Департамент информполитики главы Свердловской области в среду сообщает, что губернатор региона Евгений Куйвашев, Наина Ельцина и члены её семьи в день 86-летия первого президента Российской Федерации возложили цветы к памятнику Борису Ельцину. Торжественная церемония прошла около Президентского центра.

"Всегда и во всем Борис Николаевич был впереди: в учебе и спорте, в работе и жизни, в противостоянии и борьбе. Первый всегда и во всем! Мастер спорта СССР по волейболу, директор крупнейшего домостроительного комбината, начальник строительного управления области, секретарь обкома, первый президент новой России. Он пришел в политику, когда Россия вступала в один из самых сложных периодов своей истории. Он ушел из жизни, когда страна обрела покой и стабильность", – приводятся в сообщении слова Куйвашева.

Не только семья, но и многие уральцы пришли почтить память первого президента России. "Все мы знаем, как много сделал для России в целом и для Свердловской области в частности наш первый президент. Борис Николаевич – неординарный человек, со сложным уральским характером. Великий и простой, обыкновенный и необыкновенный", — цитирует департамент Нафису Тюменцеву, члена Консультативного совета по делам национальностей при губернаторе Свердловской области.

День рождения Бориса Ельцина в Екатеринбурге традиционно сопровождается памятными мероприятиями. Помимо возложения цветов к памятнику, в среду состоялось мероприятие "В фокусе — Президент", продолжает свою работу фотовыставка "Болельщик №1", собрала всех желающих дискуссионная площадка "Открытый микрофон". Вечером в среду состоится показ фильма "Пример интонации", главный герой которого – Борис Ельцин, уточняет департамент.