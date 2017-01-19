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Общество

"Отказнику" из Дедовска на момент похищения уже подобрали приемную семью

12:1619.01.2017
(обновлено: 12:55 19.01.2017)
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Семья. Архивное фото
© Fotolia/ Photocreo Bednarek

КРАСНОГОРСК (Московская область), 19 янв – РИА Новости. Украденному в родильном отделении в подмосковном Дедовске в 2014 году ребенку, от которого ранее отказалась биологическая мать, на момент похищения уже подобрали приемную семью, сообщила на заседании рабочей группы замминистра образования Московской области Людмила Овечкина.

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Гурцкая просит СК не делать украденного ребенка из Дедовска сиротой

По данным следствия, в 2014 году 40-летняя жительница Красногорского района, потерявшая собственного ребенка, похитила из палаты родильного отделения месячного мальчика, от которого отказалась его биологическая мать. Установить предполагаемую похитительницу удалось по оперативной информации, поступившей в правоохранительные органы. В СК выяснили, что на протяжении двух с лишним лет женщина скрывала от родных биографию ребенка, приняв и воспитывая "отказника" как родного.

"Действительно, у этого ребенка юридический статус – письменное согласие биологической матери на его усыновление. В тот период времени органы опеки подобрали семью ребенку, и уже была семья, которая навещала ребенка", — сказала Овечкина, отметив, что оформить процедуру усыновления семья не успела.

Новорожденный. Архивное фото
© Fotolia/ haveseen
СК: женщина воспитывала похищенного из роддома Дедовска ребенка как родного

По ее словам, приемный отец, который воспитывал этого ребенка на протяжении двух лет, также выступает теперь в качестве кандидата на усыновление.

"Он обратился: подал заявление на обследование его жилищно-коммунальных условий. Ему выдан перечень всех необходимых документов", — добавила Овечкина.

Ранее сообщалось, что ребенка направили в больницу для обследования. Подозреваемая в похищении женщина была отпущена из СИЗО под подписку о невыезде, ей запрещено видеться с мальчиком.

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