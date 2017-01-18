Москалькова не готова подтвердить нарушения, на которые указывал Дадин

ПАРИЖ, 18 янв — РИА Новости, Виктория Иванова. Нарушения, на которые указывал осужденный за нарушение порядка проведения митингов Ильдар Дадин, не сохранились в записях стационарных видеокамер из камер и коридоров, сообщила в среду уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе встречи с журналистами в Париже.

"Первые итоги (анализа видеоматериалов по делу Дадина — ред.) есть, но окончательный анализ этих видеоматериалов ещё не завершился. Он показывает, что те нарушения, на которые указывал Ильдар, они в видеозаписи не сохранились", — сказала Москалькова, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости

По ее словам, он заявил об этих нарушениях спустя 30 суток, а только 30 суток по приказу ФСИН России сохраняются видеоматериалы, которые фиксируются на стационарных видеокамерах в коридорах и в камере.

Она отметила, что у неё "есть только те материалы, которые с видеорегистраторов, расположенных на одежде сотрудников ФСИН, входящих в камеры и беседующих с ним". По её словам, когда сотрудники ФСИН выходят из камеры, этот видеорегистратор выключается.

"Поэтому подтвердить или опровергнуть те фактические данные, которые представил Дадин, у меня пока не представляется возможным, я буду делать дополнительные запросы у следователей, которые тоже завершили расследование по заявлению Дадина и его родственников", — подчеркнула уполномоченный.

Москалькова считает, что "его показания требуют дополнительного исследования".

"И я ставлю под большое сомнение заявления тех людей, которые считают, что они были ложные. Какой смысл делать человеку ложное заявление о его избиении?" — добавила она.

Уполномоченный отметила, что по делу Дадина остаётся ряд вопросов.

"К сожалению, он отказался от использования полиграфа, который мог бы развеять эти проблемы, эти вопросы, тем более, что ему предоставлено было право пользоваться услугами полиграфолога, которого он выберет сам и его адвокат, что, конечно, давало возможность получить ещё некую, если не доказательную базу, то данные, которые могли бы общественность убедить в том или ином явлении", — сказала она.

Москалькова сообщила, что для неё было понятно, что конфликт между человеком, который находится в колонии, и администрацией существует, и о переводе в другую колонию она просила, в том числе по просьбе матери Дадина. Уполномоченный отметила, что была "несколько удивлена", узнав из СМИ в ходе своей поездки во Францию о том, что Дадин хотел бы вернуться в ИК-7 в Карелию, чтобы защищать интересы других осуждённых.

Дадин был четыре раза задержан сотрудниками полиции за нарушение порядка проведения митинга, в последний раз — 5 декабря 2014 года. Он каждый раз привлекался к административной ответственности. Согласно российскому законодательству, такое неоднократное нарушение влечет за собой уголовное преследование. Максимальная санкция статьи УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы. Басманный суд Москвы приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, хотя прокурор просил два года колонии. Затем Мосгорсуд снизил срок наказания на полгода.