Васильева назвала решение ЕСПЧ по "закону Димы Яковлева" чисто политическим

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева заявила, что считает политическим решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) искам против России в связи с законом, запрещающим усыновление российских детей гражданами США.

ЕСПЧ ранее вынес решение по серии исков против России в связи с "законом Димы Яковлева", в котором отметил нарушение Москвой ряда статьей Европейской конвенции по правам человека. Уполномоченный МИД РФ по правам человека, демократии и верховенству права Константин Долгов в связи с этим заявил, что вынесенное решение говорит о том, что "суд не учел доводы российских властей и присудил компенсацию заявителям". Минюст России обжалует решение ЕСПЧ в трехмесячный срок.

"Это чисто политическое отношение к нашей стране. Я по-другому его не рассматриваю", — сказала Васильева.

С 1 января 2013 года в России действует так называемый "закон Димы Яковлева", запрещающий усыновление российских детей гражданами США, принятый после нескольких резонансных случаев жестокого обращения американских усыновителей с приемными детьми из РФ, где виновные остались безнаказанными. Он получил название по имени двухлетнего мальчика из России Димы Яковлева, который погиб в 2008 году в США после того, как приемный отец оставил его на целый день в машине на солнцепеке.