Предложение разрешить скорой таранить автомобили не нашло поддержки властей

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Предложение разрешить автомобилям скорой помощи таранить мешающие проехать машины, вызвавшее широкий общественный резонанс, не нашло поддержки среди властей, но привело к дискуссии о необходимости ужесточения ответственности за помехи в работе скорой.

Данная инициатива впервые была высказана в декабре 2016 года, ее поддержали в Общественной палате. О ней снова заговорили после инцидента, случившегося после Нового года в Петропавловске-Камчатском. Во вторник 10 января водитель иномарки отказался уступить дорогу ехавшей по вызову машине скорой помощи с включенными спецсигналами, иномарка перекрыла проезд к дому. На просьбы бригады освободить дорогу женщина-водитель не реагировала, а ее пассажир стал угрожать медикам, запрыгивал на капот, рассказал представитель станции скорой помощи. Врачи скорой вызвали наряд ГИБДД, но до приезда полиции водитель и пассажир скрылись. Отмечалось, что бригада в итоге доехала до вызова через 13 минут, а могла бы оказаться на месте через 3 минуты.

Официальная позиция

Во вторник в СМИ появилась информация, что в Минздраве обсуждается вопрос о внесении изменений в законодательство, которые разрешили бы машинам скорой помощи таранить мешающие проезду автомобили.

В самом министерстве такую инициативу опровергли, при этом отметив, что от общественности подобные предложения действительно поступают.

"Министерство с такой инициативой не выступало. От общественности такие предложения действительно звучали", — сообщил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олег Салагай.

Как отметил чиновник, в министерстве обсуждают различные варианты ужесточения ответственности за препятствование движению маши скорой помощи с включенными спецсигналами. Общественность предлагает различные подходы: от радикальных, вроде разрешения идти на таран при необходимости, до внесения изменений в законодательство. По его словам, данный вопрос тесно связан с подготовленным ранее Минздравом проектом федерального закона по усилению ответственности за нападения на медиков (более известен как "Закон о защите медиков от нападений").

Авторское уточнение

Автор такой инициативы Дмитрий Чугунов пояснил, что в первую очередь предлагает разработать упрощенный механизм денежной компенсации водителям, чей транспорт был поврежден скорой.

"Мы с вами, получается, обсуждаем мою инициативу месячной давности… Здесь нужно уточнение небольшое дать. Речь идет не о таране — это слово всем очень нравится. В первую очередь, мы говорим о том, что если машина скорой помощи задевает автомобиль при попытке проникнуть на территорию придомовую, то мы говорим о том, что водитель не должен заморачиваться этим вопросом: поцарапает он или не поцарапает эту машину, чтобы у него потом это не вычиталось из зарплаты", — рассказал он.

Реакция законодателей

Среди российских законодателей такая инициатива не вызвала воодушевления.

Как отметил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев ("Единая Россия"), нужно обратить внимание на организацию парковочного пространства, чтобы стоящие автомобили никому не мешали.

"Комитет изучит все эти вопросы по организации двора. Мы должны сделать стоянки во дворах шаговой доступности, чтобы люди могли поставить машины, не ущемляя ничьи интересы. Мы должны в комплексе подойти к этому, а если у нас во дворах где-то не дописаны правила, то мы должны эти вещи устранить", — сказал Москвичев, добавив, что таран не только может привести к поломке автомобиля скорой, но и привести к опасным для водителей ситуациям.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов отметил, что подобная идея нежизнеспособна. "Мы не можем обязать водителей скорой помощи таранить какой-то автомобиль, причинять вред имуществу — это путь в никуда… И потом — автомобиль скорой помощи — не боевая машина пехоты и не танк. Мы должны решать эти вопросы в том ключе, чтобы скорая помощь имела всегда беспрепятственный проезд", — сказал он.

Уголовная ответственность

В пользу введения уголовной ответственности за препятствование в проезде скорой помощи во время Гайдаровского форума высказалась министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, отметив, что в некоторых случаях можно применять уголовное наказание, особенно, если это привело к смерти пациента.

"Нужно воспрепятствование деятельности спасательных служб, если все это привело к летальному исходу, приравнять к статье УК РФ о создании обстоятельств, несущих угрозу жизни человека", — сказал глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский, отметив, что сенаторы готовы при необходимости разработать и внести соответствующие поправки в УК РФ.

Схожее мнение высказал и депутат Госдумы Виталий Милонов ("Единая Россия"). Он также отметил, что "с общим увеличением автомобилей и автолюбителей на дорогах стоит подумать над ужесточением ответственности за подобные нарушения. Не уступил скорой — плати. И не просто тысячу-две, а крупный, ощутимый штраф. Мешал скорой помощи или пожарной машине при отягчающих обстоятельствах — это уголовное преступление".