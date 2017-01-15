США
16.0116 января06:55МСК
USD59.37-0.13
EUR63.12-0.15
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

В МГУ сосредоточено до 20% научного потенциала России, заявил Садовничий

15:1415.01.2017
(обновлено: 15:15 15.01.2017)
32631
Выпускница университета после церемонии вручения дипломов с отличием 2012 года у Главного здания МГУ имени М.В.Ломоносова. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. В МГУ обучается около 60 тысяч человек, рассказал ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий на Дне открытых дверей в воскресенье.

Здание Московского государственного университета. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МГУ занял третье место в мире по востребованности выпускников в рейтинге QS
"Если сложить всех учащихся и слушателей, это около 60 тысяч обучающихся в Московском университете", — сказал Садовничий, отметив, что в МГУ получают образование 7 тысяч иностранных граждан.

Ректор добавил, что в МГУ сосредоточено около 10 тысяч кандидатов и докторов наук.

"В Московском университете, если посмотреть его научный потенциал, то это около 15-20% научного потенциала всей России", — подчеркнул Садовничий.

Главный университет страны
Студенты Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ)
© РИА Новости. Давид Шоломович
Перейти в фотобанк
Московский университет по праву считается старейшим российским университетом. Он основан в 1755 году. В память о дне подписания указа ежегодно в университете отмечается Татьянин день (12 января по юлианскому календарю, по григорианскому календарю - 25 января). Первые лекции в университете были прочитаны 26 апреля 1755 года.
В технической библиотеке Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
© РИА Новости. Виктор Чернов
Перейти в фотобанк
Библиотека Московского университета — старейшая публичная библиотека России. Ее фонды включают более 10 млн экземпляров. В фонде хранится более 50 личных библиотек выдающихся деятелей отечественной науки и культуры и профессоров университета.
Главная лестница в МГУ имени М.В. Ломоносова
© РИА Новости. Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Изначально университет располагался в здании Главной аптеки (бывший Земский приказ) на месте Государственного исторического музея на Красной площади. При Екатерине II университет переехал в здание на Моховой улице. После Московского пожара 1812 года здание было восстановлено. Сейчас здесь находится факультет журналистики МГУ.
Вид на здание МГУ, 1995 год
© AFP 2017/ Alexander Nemenov
Университет имеет в своем распоряжении более 600 зданий и сооружений, включая Главное здание на Воробьевых горах. Их общая площадь около миллиона квадратных метров.
Дипломантка МГУ имени М.В. Ломоносова работает над темой Электрохимические методы определения урана
© РИА Новости. Давид Шоломович
Перейти в фотобанк
В лаборатории Московского государственного университета.
Холл библиотеки Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
© РИА Новости. Борис Кавашкин
Перейти в фотобанк
МГУ занимает устойчивое первое место среди вузов России в Российских рейтингах и в выборке российских вузов из международных рейтингов. МГУ — единственный вуз России, представленный практически во всех мировых рейтинговых системах.
Студенты МГУ во время игры в хоккей
© РИА Новости. Давид Шоломович
Перейти в фотобанк
Спортивные базы университета включают легкоатлетический манеж, стадион, спортивный комплекс и бассейн главного здания, бейсбольный стадион, теннисные корты.
Советские космонавты Юрий Гагарин и Владимир Комаров на пресс-конференции в МГУ
© РИА Новости. Александр Моклецов
Перейти в фотобанк
Советские космонавты Юрий Гагарин и Владимир Комаров на пресс-конференции в МГУ, посвященной первому в мире полету на многоместном советском космическом корабле "Восход".
Библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова в старом здание
© РИА Новости. Вячеслав Рунов
Перейти в фотобанк
Библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова в старом здании на Моховой улице.
Встреча Фиделя Кастро у входа МГУ
© РИА Новости. А. Жигайлов
Перейти в фотобанк
В 1963 году во время визита в Москву МГУ посещал Фидель Кастро. В свое время МГУ по специальности "Ядерная физика" закончил его сын - Фидель Кастро Диас-Баларт. Из-за необходимости скрыть родство с лидером кубинской революции он учился под вымышленным именем Хосэ Рауль Фернандес, в диплом МГУ также вписано это имя. В 2013 году советнику председателя Госсовета Республики Куба по вопросам науки Фиделю Кастро Диас-Баларту присвоили звание почетного профессора МГУ имени М. В. Ломоносова.
Студенты Московского Государственного университета
© РИА Новости. Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
Студенты Московского Государственного университета им. М. Ломоносова.
Архитектурное световое шоу Альфа-Шоу 4D на Воробьевых горах в Москве
© РИА Новости. Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Среди выпускников университета есть лауреаты Нобелевской премии, лауреаты премии Филдса, крупные политики. В МГУ, в частности, учились Виталий Гинзбург, Андрей Сахаров и Михаил Горбачев.
/

 

Комментировать
+
Общество
Обсуждение
3 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.