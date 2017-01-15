В МГУ сосредоточено до 20% научного потенциала России, заявил Садовничий
15:1415.01.2017
(обновлено: 15:15 15.01.2017)
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. В МГУ обучается около 60 тысяч человек, рассказал ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий на Дне открытых дверей в воскресенье.
"Если сложить всех учащихся и слушателей, это около 60 тысяч обучающихся в Московском университете", — сказал Садовничий, отметив, что в МГУ получают образование 7 тысяч иностранных граждан.
Ректор добавил, что в МГУ сосредоточено около 10 тысяч кандидатов и докторов наук.
"В Московском университете, если посмотреть его научный потенциал, то это около 15-20% научного потенциала всей России", — подчеркнул Садовничий.
Главный университет страны
Московский университет по праву считается старейшим российским университетом. Он основан в 1755 году. В память о дне подписания указа ежегодно в университете отмечается Татьянин день (12 января по юлианскому календарю, по григорианскому календарю - 25 января). Первые лекции в университете были прочитаны 26 апреля 1755 года.
Библиотека Московского университета — старейшая публичная библиотека России. Ее фонды включают более 10 млн экземпляров. В фонде хранится более 50 личных библиотек выдающихся деятелей отечественной науки и культуры и профессоров университета.
Изначально университет располагался в здании Главной аптеки (бывший Земский приказ) на месте Государственного исторического музея на Красной площади. При Екатерине II университет переехал в здание на Моховой улице. После Московского пожара 1812 года здание было восстановлено. Сейчас здесь находится факультет журналистики МГУ.
Университет имеет в своем распоряжении более 600 зданий и сооружений, включая Главное здание на Воробьевых горах. Их общая площадь около миллиона квадратных метров.
В лаборатории Московского государственного университета.
МГУ занимает устойчивое первое место среди вузов России в Российских рейтингах и в выборке российских вузов из международных рейтингов. МГУ — единственный вуз России, представленный практически во всех мировых рейтинговых системах.
Спортивные базы университета включают легкоатлетический манеж, стадион, спортивный комплекс и бассейн главного здания, бейсбольный стадион, теннисные корты.
Советские космонавты Юрий Гагарин и Владимир Комаров на пресс-конференции в МГУ, посвященной первому в мире полету на многоместном советском космическом корабле "Восход".
Библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова в старом здании на Моховой улице.
В 1963 году во время визита в Москву МГУ посещал Фидель Кастро. В свое время МГУ по специальности "Ядерная физика" закончил его сын - Фидель Кастро Диас-Баларт. Из-за необходимости скрыть родство с лидером кубинской революции он учился под вымышленным именем Хосэ Рауль Фернандес, в диплом МГУ также вписано это имя. В 2013 году советнику председателя Госсовета Республики Куба по вопросам науки Фиделю Кастро Диас-Баларту присвоили звание почетного профессора МГУ имени М. В. Ломоносова.
Студенты Московского Государственного университета им. М. Ломоносова.
Среди выпускников университета есть лауреаты Нобелевской премии, лауреаты премии Филдса, крупные политики. В МГУ, в частности, учились Виталий Гинзбург, Андрей Сахаров и Михаил Горбачев.