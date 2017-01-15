В МГУ сосредоточено до 20% научного потенциала России, заявил Садовничий

МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. В МГУ обучается около 60 тысяч человек, рассказал ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий на Дне открытых дверей в воскресенье.

"Если сложить всех учащихся и слушателей, это около 60 тысяч обучающихся в Московском университете", — сказал Садовничий, отметив, что в МГУ получают образование 7 тысяч иностранных граждан.

Ректор добавил, что в МГУ сосредоточено около 10 тысяч кандидатов и докторов наук.

"В Московском университете, если посмотреть его научный потенциал, то это около 15-20% научного потенциала всей России", — подчеркнул Садовничий.