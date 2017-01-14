Четверых детей, изъятых из московской семьи, могут вернуть в понедельник

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Четырех усыновленных детей, ранее изъятых органами опеки и попечительства в Москве из семьи, могут вернуть родственникам в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Ранее сообщалось, что 10 января работники детского сада обнаружили на теле малолетнего ребенка побои, которые, с его слов, нанес ему его отец. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь. Впоследствии сотрудниками органов опеки и попечительства города Москвы из семьи было изъято 10 несовершеннолетних детей.

Позднее мама детей опубликовала в своем Instagram сообщение о том, что уже в понедельник органы опеки "выпустят детей".

"Об этом была договоренность вчера на совещании комиссии в составе представителей депсоца Москвы, органов опеки и попечительства, детского омбудсмена Москвы Евгения Бунимовича и наших юристов. Мама Светлана тоже на нем присутствовала. Но речь шла, прежде всего, об усыновленных детях — их в семье четверо. И (надо вернуть – ред.) не ей в семью, а родственникам", — пояснили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка, комментируя сообщение матери детей.