В гимназии на Ямале восемь детей заболели гепатитом А

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 янв — РИА Новости. В общей сложности восемь детей и трое взрослых заразились инфекцией вирусного гепатита А в Новом Уренгое (ЯНАО), большинство из них госпитализированы, сообщили РИА Новости в городской больнице.

Состояние пациентов стабильное, средней и легкой степени тяжести. За прошедшую ночь новых пострадавших от инфекции в клинику не поступало.

Все заболевшие являются учениками и педагогами местной гимназии, занятия в которой планируют возобновить с понедельника. В настоящий момент у учащихся и педагогов берут кровь на анализ, продолжается прививочная кампания.

Надзорные органы пытаются установить источник заражения вирусной инфекцией. В администрации Нового Уренгоя отметили, что это первый случай болезни в городе за последние пять лет, при этом нынешняя вспышка инфекции могла быть связана с завозом вируса из другого региона, учитывая, что гимназисты и преподаватели выезжали за пределы Ямало-Ненецкого автономного округа на новогодние каникулы.