Медведев провел совещание об использовании олимпийского наследия в Сочи

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал ряд поручений министерствам, "Газпрому", администрациям города Сочи и Краснодарского края по итогам совещания об использовании спортивных и туристических объектов Сочи, сообщается на сайте правительства в пятницу.

Так, Минкультуры РФ, Минфину и Минэкономразвития необходимо до 26 января представить в правительство согласованные предложения о предоставлении субсидий из федерального бюджета туроператорам, обеспечивающим дополнительный туристский поток на приоритетных туристских направлениях в "низкий сезон".

Кроме того, "Газпрому", ООО "Роза Хутор", "Красной Поляне" администрациям Краснодарского края и города Сочи поручено до 6 марта представить в правительство согласованные предложения о механизме и источниках финансирования проекта по объединению горнолыжных трасс курортов "Роза Хутор", "Горки Город", "Горно-туристический центр ПАО "Газпром"", "Альпика-Сервис" с внедрением единого ски-пасса.

Отмечается, что администрации Краснодарского края, Минфину, Минтрансу и ОАО "РЖД" поручено принять меры по увеличению количества пригородных поездов "Ласточка" на 2017 год. Доложить о выполнении необходимо до 1 апреля.

В февраля 2014 года в Сочи прошли XXII зимние Олимпийские игры, которые побили рекорды по количеству стран-участниц, спортсменов и разыгранных комплектов медалей.