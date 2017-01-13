Медведев провел совещание об использовании олимпийского наследия в Сочи
08:4013.01.2017
(обновлено: 08:43 13.01.2017)
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал ряд поручений министерствам, "Газпрому", администрациям города Сочи и Краснодарского края по итогам совещания об использовании спортивных и туристических объектов Сочи, сообщается на сайте правительства в пятницу.
Так, Минкультуры РФ, Минфину и Минэкономразвития необходимо до 26 января представить в правительство согласованные предложения о предоставлении субсидий из федерального бюджета туроператорам, обеспечивающим дополнительный туристский поток на приоритетных туристских направлениях в "низкий сезон".
Кроме того, "Газпрому", ООО "Роза Хутор", "Красной Поляне" администрациям Краснодарского края и города Сочи поручено до 6 марта представить в правительство согласованные предложения о механизме и источниках финансирования проекта по объединению горнолыжных трасс курортов "Роза Хутор", "Горки Город", "Горно-туристический центр ПАО "Газпром"", "Альпика-Сервис" с внедрением единого ски-пасса.
Отмечается, что администрации Краснодарского края, Минфину, Минтрансу и ОАО "РЖД" поручено принять меры по увеличению количества пригородных поездов "Ласточка" на 2017 год. Доложить о выполнении необходимо до 1 апреля.
В февраля 2014 года в Сочи прошли XXII зимние Олимпийские игры, которые побили рекорды по количеству стран-участниц, спортсменов и разыгранных комплектов медалей.
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