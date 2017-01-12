В Госдуме не видят смысла в продаже спиртосодержащих лекарств по рецептам

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В Госдуме не видят смысла в продаже спиртосодержащих лекарств по рецептам, рассказал член комитета ГД по охране здоровья Николай Герасименко во время пресс-конференции в четверг.

"По рецептам, во-первых, большого смысла нет, и это не препараты сильнодействующие, и за рубежом они не по рецептам продаются", — сказал Герасименко.

"Ни одного случая… отравления или гибели из-за этих препаратов, проданных в аптеке", — подчеркнул депутат.

Он добавил, что организовывать продажу таких лекарств по рецептам проблематично из-за нехватки врачей в поликлиниках.

Герасименко отметил, что было бы разумно "запретить вот эти все автоматы по продаже "Боярышника"", и этот вопрос уже обсуждался на заседании комитета.

Масштабные проверки, в том числе предприятий, реализующих алкоголь, участились в России после случая массового отравления людей в Иркутской области косметическим средством "Боярышник", содержащим метиловый спирт. На 30 декабря от отравлений метиловым спиртом в регионе пострадали 123 человека, погибли 76 человек. По данному факту СК РФ заведено уголовное дело, ведется расследование. Розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией приостановлена на 30 суток постановлением государственного санитарного врача России от 23 декабря, под запрет не попадают аптечные препараты, стеклоочистительные жидкости и парфюмерия.