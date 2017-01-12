Минфин подготовит изменения акциза на алкоголь для борьбы с суррогатами

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости/Прайм. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минфину до 16 марта подготовить изменения акцизной ставки на алкоголь и спиртосодержащую продукцию в целях снижения спроса на алкогольные суррогаты, сообщается на сайте кабинета министров.

"Минфину России (А.Г. Силуанову) подготовить и представить предложения о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, предусматривающих изменение действующих ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию в целях снижения спроса на суррогаты алкоголя", — говорится в сообщении.

О результатах Минфин доложит в правительство с проектами соответствующих докладов президенту РФ и нормативных правовых актов.

Указание дано во исполнение поручений президента РФ Владимира Путина по вопросам госрегулирования в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции. Глава государства дал эти поручения в декабре после произошедшего в Иркутске массового отравления концентратом для принятия ванн "Боярышник", где вместо этилового спирта был метиловый. Из 123 пострадавших скончались 76 человек. Новых случаев отравления суррогатом в Иркутской области за новогодние праздники не произошло. По факту отравления сотрудниками СУ СК РФ расследуется уголовное дело.

Опубликованный 21 декабря список содержит, в частности, поручение правительству РФ представить до 31 марта предложения по поправкам в законодательство, предусматривающим изменение акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию в целях снижения спроса на суррогаты алкоголя. Позже Путин пояснил, что считает необходимым повысить акцизы на спиртосодержащую продукцию, "чтобы это не были флакончики за три копейки".