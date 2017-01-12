Состав Общественной палаты следует обновить на 70-75%, считает Бречалов

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Александр Бречалов считает необходимым обновить состав ОП на 70-75%.

"У меня есть понимание, что я, конечно, хотел бы видеть в следующем созыве людей, которые сделали очень много за эти два с половиной года… Я считаю, что, конечно, процентов на 75-70, наверное, правильнее было бы, чтобы палата поменялась, чтобы была ротация", — сказал Бречалов журналистам.

При этом он отметил работу таких членов ОП как Иосиф Дискин, Владимир Слепак, Диана Гурцкая, Игорь Шпектор, Вячеслав Бочаров, Султан Хамзаев.

"Я убежден, что если человек хочет оставаться в этой орбите, быть активным в этой общественной конструкции, ему не обязателен статус члена Общественной палаты", — сказал секретарь ОП.