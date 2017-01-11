Кузнецова: в законодательстве хватает мер для защиты детей и членов семьи

МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что в российском законодательстве достаточно механизмов для защиты детей и членов семьи и без уголовной статьи за побои.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции выступил против перекошенных стандартов в ювенальной юстиции, подчеркнув, что бесцеремонное вмешательство в семью недопустимо. Он также сказал, что "детей лучше не шлепать и не ссылаться при этом на какие-то традиции", существует много других способов воспитания.

Госдума планирует принять закон о декриминализации побоев близких родственников в январе 2017 года, на первых пленарных заседаниях.

"Мы сейчас говорим о конкретной статье и конкретной формулировке. Мы не говорим о принципе и подходах к этой теме. Безусловно, домашнее насилие недопустимо. Безусловно, дети не должны стать жертвами или заложниками той или иной ситуации. Для этого создаются и созданы достаточные меры и системы", — сказала Кузнецова журналистам в среду.

Она отметила, что, в том числе, и в уголовном кодексе имеется ряд норм, "которые регулируют и обеспечивают достаточную ответственность всех, кто может причинить вред ребенку".

"Нам важно сейчас понять, чтобы цели оправдывали средства. И средства были именно для достижения той цели, которая нужна. России нужна сильная семья, поэтому все наши меры должны быть направлены на созидание сильной благополучной семьи, на поддержку", — сказала она.