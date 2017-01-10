МЧС пересмотрит вопросы безопасности на фоне морозов и потеплений

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков поручил дополнительно просмотреть вопросы безопасности населения из-за аномальных морозов в ряде регионов и потепления в некоторых субъектах РФ.

"Прошу всех руководителей территориальных органов МЧС России, организаций и учреждений, руководителей федеральных структур еще раз дополнительно посмотреть вопросы безопасности жизнедеятельности населения. Во многих регионах остаются аномально низкие температуры", — сказал он в ходе селекторного совещания в Национальном центре управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России.

"И в тех регионах, куда у нас приходит волна теплого воздуха, также ожидаются снегопады, ветра, резкие изменения погодных условий, и мы должны быть готовы к реагированию и обеспечить устойчивость работы и объектов ЖКХ, и, конечно, всей автотранспортной системы", — сказал Пучков.

Также он поручил еще раз проверить и организовать четкую работу городков жизнеобеспечения на автотрассах и "всех соответствующих служб: дорожников, связистов и всех, кто отвечает за эксплуатацию федеральных автомобильных дорог, региональных автодорог".

"Еще раз обращаю внимание руководителей на местах — должна быть устойчивая транспортная доступность удаленных сельских поселений", — добавил Пучков.