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Общество

Старейшей жительнице Кемеровской области исполнилось 112 лет

13:3509.01.2017
(обновлено: 13:47 09.01.2017)
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Пожилой человек рассматривает фотографии. Архивное фото
© Fotolia/ Gabriele Rohde

КЕМЕРОВО, 9 янв — РИА Новости. Старейшая жительница Кемеровской области Евдокия Третейкина из Новокузнецка отпраздновала 112-й день рождения, сообщила пресс-служба региональной администрации со ссылкой на департамент социальной защиты населения.

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Евдокия Тимофеевна Третейкина уже несколько лет возглавляет список кузбасских долгожителей. Она родилась в Белоруссии, во время Великой Отечественной войны вышла замуж за колхозного фельдшера, который один воспитывал троих детей. Когда младший сын отслужил в армии и по комсомольской путевке уехал в Сталинск (сейчас Новокузнецк), родители поехали за ним.

В течение 20 лет женщина работала в городской дезостанции санитаркой. За многолетний добросовестный труд неоднократно награждалась грамотами. Имеет медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне", звания труженик тыла и ветеран труда.

"У Евдокии Третейкиной семь правнуков и восемь праправнуков. Преодолевать жизненные трудности ей помогают активный образ жизни, оптимизм", — говорится в сообщении. По данным властей, долгожительница до недавнего времени самостоятельно гуляла по городу, совершала покупки, без труда поднималась на пятый этаж.

Ранее Евдокия Третейкина рассказала журналистам, что особого секрета долголетия у нее нет, но каждое утро делает зарядку и предпочитает свежие натуральные продукты, овощи, зелень, молочные каши, а также соблюдает посты.

По последней официальной информации, продолжительность жизни в Кемеровской области за последние 10 лет выросла на 4,5 года и сейчас составляет в среднем 68,5 лет. При этом в регионе 13,389 тысячи человек перешагнули 80-летний рубеж, 2792 человека — 90-летний, а 25 кузбассовцев отметили 100-летний юбилей.

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