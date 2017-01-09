Площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" изменили график работы
МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Окружные площадки московского фестиваля "Путешествие в Рождество" закрылись на время морозов, а центральные работают по измененному графику, сообщается на официальном портале столичной мэрии.
Ранее из-за сильных морозов в Москве и Подмосковье был объявлен "оранжевый" уровень опасности. Днем в воскресенье в Москве температура опускалась до —27… —25 градусов. Потепление ждет Москву во вторник.
"Из-за сильных холодов площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" продолжают работать по особому графику. В понедельник, 9 января, окружные площадки закрыты, а центральные принимают гостей с 13:00 до 19:00", — говорится в сообщении в понедельник.
Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в Москве с 16 декабря по 15 января, совместно с ним до 19 февраля в столице будет проходить фестиваль "Рождественский свет". Каждый день в течение месяца на 42 площадках фестиваля по всему городу москвичей и туристов ежедневно ждут ледовый балет, ярмарки, яркие шоу под открытым небом, познавательные мастер-классы, вкусная еда и интересные встречи.
В прошлом году праздничные новогодние и рождественские мероприятия в Москве стали самыми массовыми в Европе, их посетили около 15 миллионов человек, В этом году гостей ждет еще более насыщенная программа, и ожидается, что площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" посетят свыше 12 миллионов москвичей и гостей столицы.
Винтаж и новые технологии на фестивале "Путешествие в Рождество"
Самый масштабный фестиваль "Путешествие в Рождество" стартовал в Москве в пятницу, 16 декабря.
В этом году фестиваль проходит уже в четвертый раз и будет вдвое длиннее, чем обычно — продлится целый месяц, до 15 января.
Между Манежной площадью и площадью Революции горожане найдут всё, что нужно для подготовки дома к празднику: текстильные, вязаные, валяные украшения, созданные вручную по технологии XIX века, винтажные игрушки 1950–1980-х годов.
Каждый день в течение месяца на 42 площадках фестиваля по всему городу москвичей и туристов ежедневно ждут ледовый балет, ярмарки, яркие шоу под открытым небом, познавательные мастер-классы, вкусная еда и интересные встречи.
Пушкинскую площадь преобразит "Музыкальный лес" — уникальная светодинамическая инсталляция, где любимые новогодние и рождественские мелодии создадут уютную атмосферу праздника.
Артист уличного театра Pololo на Пушкинской площади.
Первые огни фестиваля "Путешествие в Рождество" зажег мэр российской столицы вместе с юными москвичами.
"Путешествие в Рождество" на Манежной площади.
На фестивальных площадках расположилось более 200 торговых шале. В них гости смогут приобрести ёлочные игрушки, рождественские украшения для дома, детские игрушки и наборы для творчества, а также угощения к праздничному столу.
Впервые елки для фестиваля украсили известные российские дизайнеры. На Кузнецком мосту появились ёлки от Валентина Юдашкина, Игоря Чапурина, Александра Терехова. Всего на улицах и площадях столицы к празднику установили более 150 елей, украшенных в красно-золотом цвете.
"Путешествие в Рождество" на Пушкинской площади.
Вдоль всей Тверской улицы разместились фонари, стилизованные французскими дизайнерами под бокалы с шампанским.
В прошлом году праздничные новогодние и рождественские мероприятия в Москве стали самыми массовыми в Европе, их посетили около 15 миллионов человек.
Санта-Клаус фотографируется с детьми на открытии Дома Санты на Тверской площади.
"Путешествие в Рождество" на Пушкинской площади.
На площади Революции фестиваль "Путешествие в Рождество" открыло ледовое шоу "Чиполлино".
Сувенирный магазин на Манежной площади.
Новогодняя иллюминация у Триумфальной арки на Кутузовском проспекте.
Новогодняя иллюминация на Пушкинской площади.
Фестиваль еды развернется на Тверской площади и в Камергерском переулке, где посетителей порадует меню с разнообразными блюдами — фермерскими бургерами, выпечкой, горячими лимонадами и традиционной едой разных народов мира.
Новогодняя иллюминация на Пушкинской площади.
Параллельно с "Путешествием в Рождество" до 19 февраля будет проходить фестиваль "Рождественский свет", в рамках которого Москву украсили более 400 оригинальных световых инсталляций, в частности световой шар диаметром в 17 метров.
Ожидается, что площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" посетят свыше 12 миллионов москвичей и гостей столицы.