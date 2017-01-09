Площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" изменили график работы

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Окружные площадки московского фестиваля "Путешествие в Рождество" закрылись на время морозов, а центральные работают по измененному графику, сообщается на официальном портале столичной мэрии.

Ранее из-за сильных морозов в Москве и Подмосковье был объявлен "оранжевый" уровень опасности. Днем в воскресенье в Москве температура опускалась до —27… —25 градусов. Потепление ждет Москву во вторник.

"Из-за сильных холодов площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" продолжают работать по особому графику. В понедельник, 9 января, окружные площадки закрыты, а центральные принимают гостей с 13:00 до 19:00", — говорится в сообщении в понедельник.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в Москве с 16 декабря по 15 января, совместно с ним до 19 февраля в столице будет проходить фестиваль "Рождественский свет". Каждый день в течение месяца на 42 площадках фестиваля по всему городу москвичей и туристов ежедневно ждут ледовый балет, ярмарки, яркие шоу под открытым небом, познавательные мастер-классы, вкусная еда и интересные встречи.

В прошлом году праздничные новогодние и рождественские мероприятия в Москве стали самыми массовыми в Европе, их посетили около 15 миллионов человек, В этом году гостей ждет еще более насыщенная программа, и ожидается, что площадки фестиваля "Путешествие в Рождество" посетят свыше 12 миллионов москвичей и гостей столицы.