В Крыму накопилось более 60 миллионов кубометров мусора

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. В Крыму накопилось более 60 миллионов кубометров мусора, сообщил министр экологии и природных ресурсов региона Геннадий Нараев.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что по предварительным данным понадобится около 5 миллиардов рублей на ликвидацию свалок. В этом году планируется потратить 1,2 миллиарда рублей.

"Отходов скопилось очень много. По нашим данным – это порядка уже 60 миллионов кубических метров накопилось на территории республики", — сказал Нараев в эфире крымской радиостанции "Спутник в Крыму".

По его словам, проблема в том числе актуальная и для южного берега полуострова, где до сих пор не завершена рекультивация Гаспринского мусорного полигона.

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