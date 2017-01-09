"Камаз" ушел в двухнедельный корпоративный отпуск

КАЗАНЬ, 9 янв — РИА Новости, Ирина Дурницына. Сотрудники крупнейшего российского производителя грузовых автомобилей ПАО "Камаз" (входит в госкорпорацию "Ростех") в понедельник ушли в двухнедельный корпоративный отпуск, сообщили РИА Новости в компании.

"Корпоративный отдых станет продолжением новогодних каникул. С учетом производственного плана на январь принято решение объявить отпуск с 9 января на две недели", — сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что простоев и других вынужденных выходных в компании не планируется.

Решение о единых датах корпоративных отпусков было принято на "Камазе" несколько лет назад. Ежегодный корпоративный отпуск традиционно делится на две части и затрагивает основную часть персонала: работу продолжают только подразделения, отвечающие за реализацию автомобилей, и сервисные службы, занятые ремонтом и модернизацией оборудования, основной же персонал предприятия отдыхает. В 2016 году камазовцы отдыхали в январе, оставшаяся часть отпуска пришлась на середину августа.

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Ранее гендиректор ПАО "Камаз" Сергей Когогин заявлял, что в 2017 году в соответствии с бизнес-планом компания намерена реализовать 36 тысяч автомобилей, из них 6 тысяч — на рынках зарубежных стран. На развитие производства планируется направить почти 20 миллиардов рублей.

По итогам 2016 года "Камаз" получил 125 миллиардов рублей выручки и порядка 200-230 миллионов рублей чистой прибыли (против 2,38 миллиарда рублей чистого убытка в 2015 году).

"Камаз" занимает 11-е место среди ведущих мировых производителей тяжелых грузовиков и восьмое место в мире по объемам выпуска дизельных двигателей. В настоящее время компания занимает 58% российского рынка грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн.