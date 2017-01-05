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Общество

Пять мест, которые стоит посетить москвичам в новогодние каникулы

18:0205.01.2017
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Прохожие во время снегопада на Красной площади в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Новогодние каникулы — прекрасное время, чтобы заглянуть в те места, о которых наверняка слышал каждый москвич, но в будничной суете никак не мог отыскать часок-другой, чтобы их посетить. В праздничном обзоре РИА Новости — спектакли, в которых найдется маленькая роль для каждого зрителя, игры разума для небольших компаний, нетипичный караоке-бар для тех, кто хочет стать Бейонсе хоть на пять минут, каток с лучшим видом на столицу и морские глубины среди снежной зимы.

Иммерсивный театр

Последние пару лет театры приглашают зрителей стать настоящими участниками сценического действа. Строго говоря, иммерсивный театр (или театр полного погружения) не предполагает никакой сцены: сюжет постановки может разворачиваться в абсолютно непредсказуемом направлении как повествовательном, так и пространственном, поэтому каждый из присутствующих почти наверняка увидит свою версию событий.

Девушка закрывает лицо от снега во время метели. Архивное фото
© РИА Новости. Валерий Мельников
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В Москве в пятницу ожидается резкое похолодание

Начать знакомство с популярным нынче развлечением можно с постановки режиссера Максима Диденко и хореографа Евгения Кулагина "Черный русский" по мотивам неоконченной повести Александра Пушкина "Дубровский". Действие спектакля разворачивается в особняке Спиридонова, который стараниями художника Марии Трегубовой, превратился в дом Троекурова. Гостям предложат надеть маски сов, лис или оленей и проследовать по маршруту Маши, Дубровского или Троекурова. Особняк Дашкова тоже долго не пустовал — в начале декабря на этой площадке американские режиссеры Виктор Карина и Мия Занетти представили мистическое шоу "Вернувшиеся" по мотивам пьесы Генриха Ибсена "Привидения". Российскими продюсерами проекта выступили Вячеслав Дусмухаметов и хореограф Мигель, а композитором стал лидер Therr Maitz Антон Беляев. В распоряжении гостей этого шоу целых три часа, бесконечное количество локаций и неожиданный финал. Организаторы обоих спектаклей требуют соблюдать правила и быть старше 18 лет.

Квесты

Своеобразными предшественниками (или дальними родственниками) иммерсивного театра можно считать квесты, которые не только не теряют своей популярности уже несколько лет, но и день ото дня расширяют спектр предложений. Суть игры банальна: команде из нескольких человек необходимо выбраться из закрытого помещения за определенное количество времени, чаще всего за час, — при этом разнообразие сценариев поражает. Участники могут оказаться в пространстве любимого фильма, сериала или книги, попробовать себя в роли ученого, грабителя или жертвы апокалипсиса. Игра выбирается, так сказать, по способностям — как для новичков, так и для продвинутых пользователей. Главное, проявить смекалку, чтобы разыскать все подсказки и решить загадки каждой комнаты.

Караоке-бар Bowie

Специально для тех, у кого в будни и праздники душа поет, но горькими слезами рыдает при звуках типичных для караоке хитов, в середине декабря открылся альтернативный караоке-бар под говорящим названием Bowie. Логотип у заведения тоже узнаваемый: на неоновой вывеске сияет портрет почившей легенды, британского музыканта Дэвида Боуи. Исполнять песни в этом баре можно только на английском языке, среди репертуара хиты Depeche Mode, The Doors, Radiohead, Rolling Stones, или, на минуточку, Бейонсе, — все, о чем только мечтает каждый истинный меломан. Перед тем как нанести визит в эту обитель музыки, необходимо связаться с организаторами вечеринок, поскольку небольшой бар вместить всех желающих не способен.

BMW-каток 354

Холодное время года в Москве обычно сопровождается открытием большого количества катков, которые соревнуются за звание "самого большого", "самого красивого" и чуть ли не "самого скользкого". В середине декабря в столице появился, например, самый высокий каток в Европе, расположенный в 354 метрах над землей. Головокружительный панорамный вид на город открывается с высоты башни "Око" Москвы-сити, и теперь им можно любоваться, выписывая пируэты на коньках. В стоимость билета входит прокат и, разумеется, новогоднее настроение, которое обеспечивают ароматы специй и пряностей из местных ресторанов, нарядные елки по периметру сооружения и яркие огни праздничного города.

Океанариумы

Утомивший зимний пейзаж иногда стоит сменить на океанские глубины и морских обитателей, найти которых можно в Центре океанографии, или по-другому "Москвариуме", на ВДНХ. Павильон, ставший домом для 8 тысяч животных и рыб, состоит из трех зон — аквариумов, водных шоу и бассейна с дельфинами. Уже больше года здесь живут огромные скаты, электрические и неоновые рыбки, кораллы и морские звезды, белухи, касатки и другие морские обитатели. Другой океанариум недавно открылся в Крокус-Сити: гостям предлагают посетить морскую и глубоководную экспозицию, а также заглянуть в местные джунгли, где живут необычные птички, парят бабочки и растут настоящие тропические растения.

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