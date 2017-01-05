В аэропорту Калининграда самолеты прибывают и вылетают с задержкой

КАЛИНИНГРАД, 5 янв — РИА Новости. Самолеты прибывают и вылетают из калининградского аэропорта "Храброво" с задержкой из-за очереди, образовавшейся после суток простоя аэропорта в связи с инцидентом, когда самолет выкатился за пределы ВПП, сообщила РИА Новости представитель аэропорта Наталья Грицун.

В ночь на среду в калининградском аэропорту "Храброво" в 23.55 мск самолет "Аэрофлота" Airbus A-320 рейса Москва — Калининград выкатился при посадке на пять метров за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 167 пассажиров и пятеро членов экипажа. Из-за происшествия у самолета подломилась передняя стойка шасси. Людей эвакуировали с помощью надувных аварийных трапов.

Airbus удалось эвакуировать со взлетно-посадочной полосы только в ночь на четверг с помощью военных тягачей Балтфлота, сутки аэропорт не работал. Из-за ЧП из Калининграда не смогли улететь более полутора тысяч человек. Первый после простоя рейс калининградский аэропорт принял в четверг в 7.22 (8.22 мск).

"Полоса готова, чистится от снега, ограничений на прием по погоде нет. Сейчас самолетов скопилось большое количество, ожидают посадки, образовалась небольшая очередь, самолеты отправляются с задержкой, вылетают тоже. Очень надеемся, что наверстаем упущенное время и к обеду войдем в график", — сказала представитель аэропорта.

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". Авиакомпания "Аэрофлот", которой принадлежит самолет, будет решать, как поступить с воздушным судном, после того, как завершится следствие.