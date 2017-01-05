Правительство утвердило более 80 мероприятий по развитию Кисловодска

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Правительство России утвердило подготовленный Минкавказом перечень из 82 мероприятий о комплексном развитии города-курорта Кисловодска, говорится в четверг в сообщении пресс-службы кабинета министров.

"Подписанным распоряжением утверждён перечень, который содержит 82 мероприятия", — говорится в справке к документу.

В частности, согласно перечню, предусматриваются сохранение и развитие медицинского и санаторно-курортного потенциала, развитие инфраструктуры массового отдыха и благоустройства, сохранение объектов, представляющих историко-культурную ценность, реконструкция и строительство объектов образования, физкультуры и спорта, развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение транспортной доступности, снижение антропогенной нагрузки, улучшение экологии, развитие систем инженерной и коммунальной инфраструктуры, продвижение туристско-рекреационного потенциала.

"Принятое решение позволит обеспечить комплексное социально-экономическое развитие города-курорта Кисловодска, сохранить его природно-ресурсный потенциал, повысить конкурентоспособность города в сфере оказания санаторно-курортных услуг на туристическом рынке", — отмечает кабмин.

Кисловодск – крупнейший город по количеству здравниц в регионе Кавказские Минеральные Воды. Имеющийся ресурсный потенциал дает широкие возможности для развития города. Главный приоритет развития Кисловодска – создание современного и конкурентоспособного бальнеологического курорта, соответствующего международным стандартам.