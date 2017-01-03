Путин поручил ОП оценить эффективность общественных комиссий

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Общественной палате России проанализировать эффективность механизма формирования общественных наблюдательных комиссий, образованных в субъектах РФ, говорится в сообщении на официальном сайте Кремля.

"Общественной палате Российской Федерации совместно с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека и при участии уполномоченного по правам человека в РФ проанализировать эффективность механизма формирования общественных наблюдательных комиссий, образованных в субъектах РФ… и представить предложения по его совершенствованию", — говорится в перечне поручений президента по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 8 декабря 2016 года.

Ожидается, что доклад по этому вопросу будет подготовлен до 30 марта, ответственными за исполнение назначен секретарь ОП Александр Бречалов, глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.