Глава МЧС предложил согревать людей на гуляниях в Москве кашей

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков предложил развернуть в Москве в местах массовых новогодних гуляний полевые кухни с горячей кашей и горячим чаем с учётом сильных морозов, которые ожидаются в столице уже в ближайшие дни.
Министр отметил, что на новогодние праздники в столицу приехало большое количество людей. "Я попрошу ещё раз спланировать дополнительные мероприятия по всем местам массового отдыха и прогулок людей", — сказал Пучков.
Как сообщил начальник ГУ МЧС по Москве Илья Денисов, в столице в первые дни нового года не зафиксировано ни одной чрезвычайной ситуации, количество пожаров сократилось на 38%, число пострадавших от пиротехники снизилось на 32%.