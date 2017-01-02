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Общество

Праздники в Москве: концерт в католическом соборе, выставка и говорящий кот

14:0002.01.2017
(обновлено: 14:02 02.01.2017)
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Праздничный салют во время празднования Нового года в Москве
© РИА Новости. Максим Блинов
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Долгожданные новогодние праздники станут прекрасным временем, чтобы всей семьей посетить выставку о выдающемся хореографе Юрии Григоровиче, послушать рождественские концерты в католическом соборе или отвести детей на елку в консерваторию, отправится в кино на предпремьерный показ трагикомедии "Тони Эрдманн" или посмотреть мультфильм о говорящем коте и его хозяине "Петсон и Финдус-2: Лучшее на свете Рождество".

Выставки

Музей Восстание машин. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Руссак
В Москве откроется "Музей восстания машин"
В театральном музее имени Бахрушина работает выставка "Эра Григоровича", приуроченная к 90-летию народного артиста СССР, выдающегося русского хореографа Юрия Григоровича. В создании масштабной экспозиции приняли участие Большой и Мариинский театры, а также Санкт-Петербургский театральный музей. Выставка рассказывает об основных вехах "эры Григоровича", начиная от роли юноши в "Бахчисарайском Фонтане" и балета "Аистенок" в Детской студии Ленинградского Дворца культуры — до легендарных "Каменного цветка" и "Легенды о любви" и других блестящих спектаклей. Специально для экспозиции Григорович предоставил ряд костюмов из своих постановок, эскизы декораций, редкие афиши и фотографии. Ознакомиться с вехами творчества хореографа можно до 26 февраля.

В Музее Моды проходит первая в России экспозиция личных коллекций Коко Шанель, превратившая выставочное пространство в парижский квартал с ателье бутика Chanel. Гостей музея увидят более 100 экспонатов, в том числе шляпки из первой мастерской великой кутюрье, редкие винтажные украшения, легендарные твидовые костюмы и платья, а также эксклюзивные жакеты, в которых блистали на подиуме Линда Евангелиста, Клаудиа Шиффер и Синди Кроуфорд. Специально для выставки были воссозданы первые модели маленького черного платья от Шанель. Кроме того, посетители могут послушать лекции о жизни и творчестве Шанель от известных историков моды в параллельной программе экспозиции. Выставка продлится до 22 января.

Концерты

Просмотр телевизора. Архивное фото
© Fotolia/ steheap
Советы для ленивых: какие фильмы посмотреть в новогодние каникулы
В Соборе на Малой Грузинской, где установлен один из самых лучших органов в Европе и России, проходит IX Международный рождественский фестиваль "Искусство добра". В праздники под сводами храма зазвучат композиции в исполнении американский, шведских, норвежских музыкантов. Также гости собора получат возможность услышать концерт квартета из Дублина под названием The Jeremiahs. Участники коллектива, трое ирландцев и один француз, играют музыку в стиле "городской фолк", объединяя звучание гитары, скрипки, флейты и голоса. Погрузится в атмосферу праздника можно в среду, 4 января.

В четверг состоится шоу под названием "Снежная королева. Ёлка в Консерватории". Историю о Кае и Герде, в которой переплетаются любовь и верность, расскажет зрителям актер Дмитрий Дюжев. Его выступление пройдет в музыкальном сопровождении произведений Петра Чайковского в исполнении оркестра симфонической музыки "Орфей" с дирижером Денисом Кирпаневым. Маленьких гостей встретят Дед Мороз и Снегурочка, которые предложат малышам поучаствовать в конкурсах и закружится в хороводе вокруг елки.

Кино

Дети стоят у новогодней елки
© РИА Новости. Мирослав Муразов
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Игрушки на макушке. Новогодняя материальная культура СССР
На новогодних каникулах в киноцентре "Октябрь" покажут немецкий анимационную картину "Петсон и Финдус-2: Лучшее на свете Рождество", российская премьера которого состоялась на Большом фестивале мультфильмов этой осенью. Герои Петсон и Финдус появились из книг шведского писателя и художника Свена Нурдквиста. Неутомимый изобретатель Петсон обещает своему говорящему коту Финдусу незабываемое Рождество, но процесс подготовки пошел не по плану. Яркую праздничную анимацию о приключениях кота и его хозяина можно увидеть со 2 по 6 января.

В московском кинотеатре "Пионер" состоятся предпремьерные показы трагикомедии "Тони Эрдманн" немецкого режиссера Марен Аде. Фильм, покоривший публику на Каннском кинофестивале в 2016 году, повествует о непростых отношениях стареющего непутевого отца музыканта без особых амбиций и его очень серьезной дочери карьеристки. По сюжету весельчак и балагур Винфред (Петер Симонишек) решает устроить сюрприз своей единственной дочери (Сандра Хюллер). Нацепив лохматый парик и накладные зубы, он превращается в "бизнесмена Тони Эрдманна", который имеет полное право проводить время в компании вечно занятой Инес. Зрителям стоит подготовится к почти трехчасовому просмотру.

© Ruptly
Салюты, новогодние купания и праздничные шоу – как в мире встретили 2017 год
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