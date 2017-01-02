Праздники в Москве: концерт в католическом соборе, выставка и говорящий кот

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Долгожданные новогодние праздники станут прекрасным временем, чтобы всей семьей посетить выставку о выдающемся хореографе Юрии Григоровиче, послушать рождественские концерты в католическом соборе или отвести детей на елку в консерваторию, отправится в кино на предпремьерный показ трагикомедии "Тони Эрдманн" или посмотреть мультфильм о говорящем коте и его хозяине "Петсон и Финдус-2: Лучшее на свете Рождество".
Выставки
В Музее Моды проходит первая в России экспозиция личных коллекций Коко Шанель, превратившая выставочное пространство в парижский квартал с ателье бутика Chanel. Гостей музея увидят более 100 экспонатов, в том числе шляпки из первой мастерской великой кутюрье, редкие винтажные украшения, легендарные твидовые костюмы и платья, а также эксклюзивные жакеты, в которых блистали на подиуме Линда Евангелиста, Клаудиа Шиффер и Синди Кроуфорд. Специально для выставки были воссозданы первые модели маленького черного платья от Шанель. Кроме того, посетители могут послушать лекции о жизни и творчестве Шанель от известных историков моды в параллельной программе экспозиции. Выставка продлится до 22 января.
Концерты
В четверг состоится шоу под названием "Снежная королева. Ёлка в Консерватории". Историю о Кае и Герде, в которой переплетаются любовь и верность, расскажет зрителям актер Дмитрий Дюжев. Его выступление пройдет в музыкальном сопровождении произведений Петра Чайковского в исполнении оркестра симфонической музыки "Орфей" с дирижером Денисом Кирпаневым. Маленьких гостей встретят Дед Мороз и Снегурочка, которые предложат малышам поучаствовать в конкурсах и закружится в хороводе вокруг елки.
Кино
В московском кинотеатре "Пионер" состоятся предпремьерные показы трагикомедии "Тони Эрдманн" немецкого режиссера Марен Аде. Фильм, покоривший публику на Каннском кинофестивале в 2016 году, повествует о непростых отношениях стареющего непутевого отца музыканта без особых амбиций и его очень серьезной дочери карьеристки. По сюжету весельчак и балагур Винфред (Петер Симонишек) решает устроить сюрприз своей единственной дочери (Сандра Хюллер). Нацепив лохматый парик и накладные зубы, он превращается в "бизнесмена Тони Эрдманна", который имеет полное право проводить время в компании вечно занятой Инес. Зрителям стоит подготовится к почти трехчасовому просмотру.